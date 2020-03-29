世貿三館開標、科技廠法說、3月PMI指數公布 本周大事預告

世貿三館被業者喻為信義區最後的精華地帶，地上權案預計本周一 (30 日) 開標，標案可望創下三個第一；科技大廠仁寶、欣興也將在同日舉辦法說會，外界聚焦中國復工狀況、訂單展望；中經院周三 (1 日) 將發布 3 月 PMI 指數，市場預期受疫情影響，恐跌至 50 以下，呈緊縮態勢，以下是本周大事預告：

信義區最後的精華地帶 世貿三館地上權案開標

財政部國產署先前釋出的世貿三館地上權案，將在周一 (30 日) 進行開標，業者指出，該土地是信義區最後的精華地帶，預計將吸引眾多壽險業者，該案總面積達 4856.34 坪，權利金 266.37 億元，每坪底價 548.53 萬元。

國產署先前認為，世貿三館將創三個第一，包含單宗最大土地面積、權利金底價創國產署歷史新高、該地標脫價格每坪約 740 萬元到 780 萬元，有機會挑戰去年南山人壽標下的信義行政中心的 744 萬元，創下每坪單價新高。

仁寶法說登場 外界聚焦中國復工進度、訂單展望

代工大廠仁寶將在周一舉辦法說會，市場關注中國廠復工情況、供應鏈缺料狀況，以及財報、第 2 季與下半年營運展望。

英業達、緯創、和碩等上週陸續舉辦法說，業者普遍認為，第 1 季雖受疫情影響，前 2 月表現不如預期，但 3 月起中國復工率達 9 成以上，可望回到正常水準，第 2 季則可望回穩，但疫情仍不明朗，下半年訂單能見度仍低。

另一方面，業者強調，短期疫情也帶動在家工作、學習商機，正趕工出貨，如筆電、平板、智慧裝置需求旺。

欣興今年資本支出增加 68.9 億元 逾 8 成用在高階 IC 覆晶載板

PCB 廠欣興將在周一舉辦法說會，欣興上周五 (27 日) 公告，今年資本支出預算將增加 68.9 億元，其中，高階 IC 覆晶載板達 60.02 億元，占增加金額比重約 87%，顯現公司看好其未來發展，外界關注客戶需求，以及擴產效益何時顯現。

疫情干擾 3 月 PMI 指數恐跌至 50 以下

中經院將在 4 月 1 日公布 3 月 PMI(製造業採購經理人指數)，市場預期，由於疫情干擾，製造業出現斷鏈危機，加上全球需求緊縮，台灣 3 月 PMI 也難逃下跌，且將跌落 50 以下，呈緊縮態勢。

立法院財委會周一召開 楊金龍、顧立雄將赴立院備詢

立法院財委會將在周一 (30 日) 召開，央行楊總裁金龍、財政部部長蘇建榮、金管會主委顧立雄等，將就世界各國因應疫情衝擊採取的對策，例如 QE(寬鬆量化) 與減稅政策等，對台灣財政、金融、經濟整體環境造成的影響，與台灣如何因應，進行專題報告，並備質詢。

金控獲利王富邦金法說 股利配發獲關注

金控每股獲利王富邦金將在本周召開法說，市場關注，疫情衝擊下，旗下壽險在全球股債的布局與影響；且因近期全球紛紛降息，今年的獲利展望，以及股利配發政策。