〈英業達法說〉疫情帶動在家工作、學習商機 智慧裝置需求旺

代工廠英業達 (2356-TW) 今 (24) 日召開法說，英華達總經理何代水表示，目前智慧裝置訂單需求仍暢旺，春節至今都維持生產，雖然歐美疫情爆發，讓未來營運如臨深淵、如履薄冰，但短期也看到疫情帶動在家工作、學習商機浮現。

何代水表示，英華達主要生產基地在上海、南京，雖然中國疫情爆發，但春節期間仍有約 1 萬名員工加班生產，經過當地政府嚴格管制、審核後，至今都維持生產，前兩個月平均復工率 85%，相較其他公司，受疫情影響較小。

針對市場傳，英業達在新款智慧裝置市場份額降低，何代水指出，市場傳言不正確，新機型都持續生產中，跟主要客戶是最早合作，維持良好效率、品質，去年也配合客人策略調整生產基地，將部分受貿易戰影響產品移至馬來西亞生產。

何代水進一步表示，去年配合客戶要求分散風險，目前包含上海、馬來西亞都有生產基地，但日前馬來西亞外包廠商也因疫情關廠，因此部分訂單再轉回上海生產，另外，去年集團也評估在越南設公司、基地，分散生產風險。

展望今年，何代水表示，雖然上半年受肺炎疫情衝擊，但在家辦公、學習商機浮現，近期能在家進行會議的 Smart Speaker(智慧語音裝置)、用於線上學習的 5G Smart Communicator (5G 通訊裝置)，需求都有增加。

何代水指出，持續看好 5G 商機，透露目前客戶一直追著生產需求，近期也因上海廠復工狀況不錯，在疫情期間增加一兩個客戶訂單，目前都在試產階段，也預期今年包含智慧穿戴、智慧音箱、智慧家居、5G 模組等 4 大業務出貨都可望較去年成長。