〈英業達法說〉3月復工率已逾95% Q2營運可望回穩較去年同期成長

代工廠英業達 (2356-TW) 今 (24) 日召開法說，展望今年，總經理巫永財表示，第 1 季受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響，加上農曆春節影響，重慶廠 2 月復工狀況不理想，但 3 月可望回到正常水準，復工率將達 95% 以上，第 2 季則可望回穩，目前正趕工出貨，預期可望較去年同期成長，但因歐美疫情仍不明朗，下半年訂單能見度仍低。

巫永財表示，隨著中國廠區復工，2 月遞延出貨的產品，客戶都在催，目前掌握的訂單跟年初並未改變，三大產品線方面，筆電因主攻商用產品，目前搭上在家工作商機，受影響有限，伺服器也因資料中心需求持穩，仍維持原先年增 4-5% 目標，智慧裝置也未看到客戶需求改變。

細分伺服器產品，巫永財指出，主要成長仍來自資料中心，傳統伺服器因 HP、DELL 等廠商，去年第 4 季業績受貿易戰影響，降低設備購買需求，成長幅度趨緩。

巫永財表示，英業達筆電 60% 是商用產品，消費性占比不超過 35%，加上近期因疫情推升在家工作需求，因此預估衝擊有限，法人也關注 CPU、零組件供貨狀況，他指出，少部分確實比較急，但影響在可控範圍內。

展望今年，巫永財表示，3 月營運將逐步恢復正常水準，但預期仍將去年小幅衰退，第 2 季營收可望在遞延產品出貨挹注下，營收較去年同期正成長，但整體上半年受疫情衝擊，營運仍將較去年同期衰退，下半年則還要觀察歐美疫情變化。