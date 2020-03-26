鴻海證實旗下鴻騰取得衛福部許可 土城頂埔廠量產醫療級口罩

鴻海 (2317-TW) 證實，旗下鴻騰六零八八精密，在新北土城頂埔廠製造醫療口罩的生產線已獲得衛福部許可認證，將逐步量產醫療級口罩。

據了解，鴻騰在上周正式取得醫療器材許可證字號，生產醫療口罩，醫療器材級數為第一等級，鴻海表示，若政府政策有需要，全力配合徵用。

據了解，鴻海偕同鴻騰，在頂埔廠區架設 10 條產線，1 條產線日產產能 10 萬片，每日總產能上看 100 萬片。

根據經濟部商業司營業事業資料顯示，鴻騰除了電子零組件等產品外，還有醫療器材製造業、醫療器材批發業、醫療器材零售業等經營項目核准。

除了在台灣外，鴻海在全球的廠區都有陸續投入口罩生產，旗下工業富聯 2 月中旬率先開始在深圳龍華廠區生產口罩，優先用於集團近百萬員工內部防疫，旗下深圳市裕展精密科技也新增口罩相關營業項目。

另外，鴻海也攜手轉投資的夏普，及其子公司夏普 COCORO LIFE、日本夏普 Marketing 等，在日本三重縣多氣郡多氣町的工廠，生產不織布口罩，初期日產 15 萬片、將逐步拉升至 50 萬片，夏普表示，將優先配合日本政府徵收，之後才會在 “SHARP COCORO LIFE” 的 EC 網站上銷售。