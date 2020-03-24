聯準會無限量QE激勵行情？比特幣價格急漲反彈10%

在這波各類資產俯衝向下的行情中，加密貨幣甚至比美股更早遭到投資人從高點拋棄，不過，在美股還因刺激計畫尚未通過而低迷時，他們倒是搶先見到反彈跡象。

美國 Fed 在台北時間週一 (23 日) 晚間，宣布了無量限的寬鬆計畫，美股未受到激勵，比特幣倒是從 5800 美元左右的低點展開強攻，至 24 日 8:00 甚至已經突破了 6600 美元關卡後，才見到調整。

根據 Coindesk 的數據，直到台北時間下午 2:00 左右，比特幣報價仍在 6550 美元上方，24 小時漲幅約為 10%，同時帶領整體加密貨幣走強，在 24 小時內估值增長了 140 億美元以上，達到 1826.2 億美元。

(圖表取自 Coindesk)

主要替代幣也跟隨趨勢強漲，但漲幅略低於比特幣。以太幣漲幅在 8% 左右，萊特幣上漲 6.7%，瑞波幣漲幅則在 5% 附近。

比特幣在今年 2 月中還維持 1 萬美元以上水準，但自 2 月下旬就開始走跌，至 3 月之後跌勢更快，3 月 8 日油價大跌，所有資產均遭拋售，在 3 月 12 日，比特幣由 8000 美元附近，直線墜落到 5000 美元下方，一度摔到 4001 美元，24 小時內暴跌 48%。

不過，接下來比特幣未再見低點，反倒在近一週期間慢慢收復失地，近 7 日漲幅累計也來到 25%。

加密貨幣交易所 Luno 業務發展主管 Vijay Ayyar 表示，聯準會宣布史無前例的提振經濟措施之後，似乎帶給比特幣投資人極大的信心，也幫助比特幣及其他加密幣上揚。他認為，考慮到目前的市場低迷，現在成為比特幣做為避險資產的一次考驗。

(圖表取自 cointelegraph)

金融作家及交易員 Horus Hughes 表示，比特幣價格突破了 6400 美元的阻力點，RSI 也攀升至看漲部位的 61，目前比特幣價格高於 50% 斐波那契回撤點 (Fibonacci retracement)，但 61.8％的斐波拉契回撤點 (約 7100 美元)，預計也將成為堅挺的阻力。