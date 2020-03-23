借美元買新興貨幣套利交易大崩盤 恐創下20年來最大單季虧損

受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，今年以來，投資者借入美元買進發展中國家貨幣進行的套利交易，回報率已經下跌 13%，有望創下 1999 年以來最大單季跌幅。

套利交易的報酬率即將創下 20 年來最差的一季。(來源：Bloomberg)

武漢肺炎疫情全球延燒，國際信評機構標普預估，疫情對亞太地區造成的經濟損失將擴大為 6200 億美元，亞太地區全年經濟成長率預估為 2.7%，借入美元買進亞太地區貨幣進行的套利交易損失也將隨之擴大；而其他地區的前景則好些，墨西哥比索，土耳其里拉和南非蘭特等其他套利交易則仍受歡迎。

瑞穗證券駐東京首席外匯策略師山本雅史表示，現在不是進行套利交易的時候，因為套利交易蓬勃發展的關鍵是波動率保持在較低水平，但目前全球情勢丕變，很難預料套利交易會反彈並從中獲利。

市場將大量資金押注在疫情大流行的時間要比預估的還要久，並且更具破壞性，市場迫切需要流動性最佳的貨幣 -- 美元，而目前看來，對美元的無限需求，幾乎沒有結束的跡象。

美元指數周一一度飆破 103，創下 2017 年一月以來新高，隨著今年以來美元飆高，套利交易早已受創，在波動率飆高下，亞洲發展中國家貨幣全軍覆沒，兌美元的套利交易中損失慘重。

尤其是印尼盾，二月兌美元跌幅已達 4.77%，三月以來跌幅更高達 16%，周一跌幅一度超過 2%。

印尼盾兌美元自二月以來已暴貶約 20%。（來源：新浪財經）

儘管美國聯準會三月兩度緊急降息共 6 碼，接近零利率，澳盛銀行策略師 Khoon Goh 表示，由於新興市場央行近期也大幅降息，甚至推出量化寬鬆措施，亞洲新興貨幣的套利交易報酬慘澹還會再延長一段時日。

Goh 指出，當波動率飆升時，由於外匯損失，任何從殖利率優勢中獲得的收益都會蒸發掉，而且在因利差而產生的流動性以及對美元的強勁需求下，亞洲貨幣正承受壓力，尤其是近期暴跌的印尼盾。

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