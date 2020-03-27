NB大缺貨 找3-4月營收好股

台股在見低點之後已連續反彈數日，今日遇到賣壓收盤小跌，萬寶週刊王榮旭分析師預期，台股短線將維持箱型整理，而投資人選股上可留意三、四月營收表現好的企業，股價在反彈之後，漲勢會更有續航力。

上有壓、下有撐 大盤短線將呈箱形整理

萬寶週刊王榮旭分析師表示，昨天美股道瓊指數大漲 1300 多點，台股今天卻是開高走低，收盤下跌 37 點，跌破很多人的眼鏡。大盤今天最高來到 9955 點，已經接近萬點，本來就是一個大關卡，而這一波大盤從 8523 點反彈上來，也已經漲了接近 1500 點，個股普遍也都上漲了二至三成，下周有清明連假的變數，逢高難免就會有賣壓出籠。

而台股的守護神台積電 (2330-TW) 今天重挫，也是行情收低的主要原因之一。5G iPhone 因為疫情的關係，上市時間恐怕從今年下半年延後到明年，這對 iPhone 5G 晶片的獨家晶圓代工廠台積電來說可不是個好消息。

屋漏偏逢連夜雨，這時候又傳出美國將限制製造商向華為供應晶片的消息，台積電是華為旗下 IC 設計大廠海思的主要晶片供應商，短線的消息面對於台積電股價產生了衝擊。但台積電占台股大盤權重達到二成，是國安基金護盤的重心，這個時候台積電也沒有大跌的空間，在上有鍋蓋、下有鐵板的情況之下，預期大盤短線將會是箱形整理格局。

反彈續航將靠營收表現 雲端、5G、疫情受惠股潛力足

萬寶週刊王榮旭分析師指出，個股經歷第一波跌深反彈之後，續航力得靠業績加持。下個星期連假後會公布三月營收，三月中國陸續復工，估計業績不至於比二月差，但要好到打敗疫情恐怕不容易。

電子股中只有少數企業有機會業績相對突出，例如雲端伺服器或 5G 基站相關的供應鏈，先前在專欄中分析看好過的泰碩 (3338-TW)、聯茂(6213-TW)、世芯(3661-TW) 等，這一些個股都領先大盤站回年線以上。

Notebook 跟平板受惠疫情賣到缺貨，這種意外之財竟然讓和碩 (4938-TW) 這種大牛股也能大漲 9%，股本較小如金像電(2368-TW)、南電(8046-TW)、鈺太(6679-TW) 、力致(3483-TW)，就更有看頭了。

3 月營收能夠大爆發的產業，還要注意防疫概念的股票，除了口罩、清潔用品之外，耳、額溫槍大廠泰博 (4736-TW)、豪展(4735-TW) 業績都將拚新高，額溫槍出口禁令到三月底，四月可出口到國外，業績肯定更好。另外，對於額溫槍控制晶片大廠紘康(6457-TW)、松翰(5471-TW)，急單效應也將貢獻在營收上面。

下週連假前尋找三、四月營收好的股票，上漲的續航力就相對比較高，倘若三、四月業績不好，股價走勢又偏弱，反彈的時候就應該先行減碼。

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