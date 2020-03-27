崇越去年每股賺9.48元創高 擬配6.5元現金股利

半導體通路商崇越 (5434-TW) 今 (27) 日公布去年財報，去年第 4 季稅後純益 5.94 億元，季增 24.26%，年增 49.62%，每股純益 2.21 元；去年稅後純益 19.14 億元，年增 35.84%，每股純益 9.48 元，創新高；每股擬配 6.5 元現金股利，以今日收盤價 88 元計算，殖利率約 7.39%。
崇越去年受惠光阻液切入先進製程，業績較前年大幅成長，加上中國環保工程挹注，全年營收、獲利同創高；展望今年，崇越光阻液、矽晶圓、環境工程等三大需求明確，相關業績可望較去年成長，有助今年營運續創高。
崇越去年第 4 季營收 88.15 億元，季增 8.04%，年增 18.88%，毛利率 11%，季減 2.03 個百分點，年減 0.87 個百分點，營益率 4.97%，季減 1.53 個百分點，年減 0.34 個百分點，稅後純益 5.94 億元，季增 24.26%，年增 49.62%，每股稅後純益 2.21 元。
崇越去年營收 317.01 億元，年增 9.84%，毛利率 12.36%，年增 0.57 個百分點，營益率 5.82%，年增 0.55 個百分點，稅後純益 19.14 億元，年增 35.84%，每股稅後純益 9.48 元。