規則不明再加肺炎影響 墨國汽車業盼USMCA延後生效

由於汽車零組件的調度規則仍不明確，墨西哥的汽車製造廠與相關零組件供應商們發起遊說活動，希望美墨加協定 (USMCA) 能夠推遲至明年再行生效。

這項消息是因為《路透社》取得墨西哥汽車業界團體，在 2 月 24 日遞交給該國外長厄伯拉特 (Marcelo Ebrard) 與同國經濟部長馬奎斯 (Graciela Marquez) 的陳情書而曝光。

USMCA 是為了取代原先北美自由貿易協定 (NAFTA) 所制定。USMCA 要求 75% 的汽車零組件須在美國、加拿大及墨西哥製造，以避免關稅課徵。還有到了 2023 年，有 40-45% 的汽車零件須由每小時收入 16 美元以上的工人製造。還有為了符合 USMCA 規定，在美銷售的汽車必須包含更高比例的北美零件。例如該協定就要求汽車製造所使用的鋼和鋁，須有 70% 來自北美。

在 USMCA 生效後的 3-4 年，有必要階段性的向上調整。不過汽車製造商在 USMCA 生效後，就有必要符合初期要求。

規則不明再加肺炎影響 墨國汽車業盼 USMCA 延後生效 (圖片：AFP)

墨西哥的汽車業界團體在內容中提到，由於汽車零組件的調度規則仍不明確，車廠在產線的調整上缺乏遵循依據。他們不知道該如何來作調整，因為作法有可能不符規定。

他們希望 USMCA 的相關規定能夠延到 2021 年 1 月 1 日再行生效，也請求當局給予珍貴支援並盡早介入。

在陳情書中除了墨西哥汽車工業協會 (AMIA) 之外，墨西哥大客車卡車及貨櫃車頭製造商協會 (ANPACT)，還有墨西哥汽車零組件工業協會 (INA) 也都有在上頭簽名。

此外，墨西哥全國工業總會 (CONCAMIN) 也在 3 月 25 日的時候表示，考量目前武漢肺炎 (COVID-19) 的疫情影響，要該國企業從 6 月 1 日起遵守新的規定是不可能的。