最新! 特斯拉兩名員工確診感染武漢肺炎

多家外媒報導，特斯拉 (TSLA-US) 週四 (26 日) 在給員工的電子郵件中表示，特斯拉已有兩名員工武漢肺炎 (COVID-19) 檢驗結果呈陽性，但兩位員工過去兩週都於家中遠端工作，並未出現症狀。

據悉，電子郵件中並沒有透露兩位確診員工在特斯拉的哪個單位或地區工作，僅表示被感染的員工已被隔離，且恢復狀況良好。

特斯拉環境健康與安全副總裁 Laurie Shelb 在這封發給公司內部的電子郵件中寫道，兩位員工的同事們也已經在家中工作了近兩週，目前他們已經依照美國際病中心 (CDC) 的指示，通知這些員工們在家中自我隔離觀察。

週四 (26 日) 特斯拉股價下跌 2.06%，以每股 528.16 作收。

特斯拉股價 (圖片: Google)

公司強調，傳播的可能性相當小，因為美國多處實施社會隔離政策，加上特斯拉員工多數已改為遠端上班，確診者沒有機會接觸其他員工。

Laurie Shelby 透過電郵說道：「我們認為與特斯拉員工分享這一資訊很重要，不是要引起恐慌，而是確保員工能從公司先得到此消息」

本週二 (23 日) 特斯拉遵守聯邦政府的防疫措施，宣布加州舊金山灣區的 Fremont 電動車工廠將暫時停工，以遏制疫情傳播；同時特斯拉的紐約 Buffalo 太陽能瓦工廠的生產也喊停，需要維修的零件除外。

一週前，特斯拉就已要求辦公室性質的員工於居家遠端辦公，儘管此前特斯拉試圖維護他們在加州工廠的營運，但加州政府認為特斯拉的企業不屬於「必要商業」(essential business) 範圍內，因此需要配合規定維持最低限度的基本營運。