工廠復工為時已晚 專家：肺炎將反噬中國製造業

儘管中國工廠陸續復工，但由於源自武漢的新型冠狀病毒已擴散到世界多國，中國主要貿易夥伴忙著對抗病毒、市場需求下滑，專家表示，這將對中國製造業造成二度衝擊。

彭博報導，中國武漢肺炎新增病例數下滑，各地工廠回報產能接近恢復正常，但現在他們發現自己面臨市場需求減緩的困境，不只訂單被取消，也難以找到新顧客。

承攬海運包裹的 Seabay International Freight Forwarding Ltd. 老闆說，他很擔心歐美疫情發展，公司八成業務來自歐美市場，其中三成貨運商品在亞馬遜上販售，「中國製造業現在接單、生產已經沒問題，最大問題在於外國疫情是否獲得控制」。

已開發市場需求減緩，成了中國面臨最新風險。中國第一季經濟可能比前季萎縮，為十多年來首見，也是 1990 年代以來最差的開年表現。這有可能演變成全球性的惡性循環，提高美國、歐元區和日本經濟衰退的機率。

Natixis 駐香港經濟學家 Trinh Nguyen 說，中國經濟被疫情反噬的「反饋迴路」已經浮現，「即使中國經濟復元、供應鏈復工，內需遲滯所引發的需求震撼將重擊中國，並且感染全世界」。

中國海關署上週六 (7 日) 公布的調查顯示，2552 家貿易相關的中國企業，已有近 81% 恢復運作。不過，中國公布的 1、2 月出口額下降 17.2%，比市場預期差。

中國製造業 PMI(黑) 和新出口訂單 (紅)。(來源: Bloomebrg)

安徽省一家電路板零件供應商說，工廠雖然 2 月底已經覆工，但配合的南韓原物料供應商卻一口氣漲價 50%，交貨時間延長為兩倍，讓他吃不消。南韓是另一個肺炎疫情重災區。

浙江一家照明公司的海外業務部經理也說，最近拜訪客戶或是海外參展的行程都已經取消，代表疫情重災區如南韓、義大利和德國等地的訂單將下滑。

中國在農曆春節後延遲覆工造成的影響，現在才剛要在海外市場出現。 集結供應商和買主的網站業者 Made-in-China.com 說，全球除了中國以外的供應鏈廠商，現在正在水深火熱之中。

隨著員工返回工作岡位，中國的疫情是否會有新的變化是另一個輕忽不得的問題，而官方統計的病例數據也一再遭外界質疑。

馬來亞銀行金英證券研究部 (Maybank Kim Eng Research) 經濟學家 Chua Hak Bin 說，其他國家的疫情將成為飄到中國頭上一大朵烏雲，「就算中國境內第一波疫情減緩，中國仍將因為世界各地一波又一波疫情造成的二次震撼，而苦苦掙扎」。

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