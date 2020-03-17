中國1-2月新增失業人口達5百萬人 預估全年恐達9百萬人

根據中國國家統計局於週一 (16 日) 公佈數據顯示，受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，中國於 1-2 月份的新增失業人口達 5 百萬人。經濟學家表示，雖然疫情於中國逐漸改善，但由於仍於世界其他國家持續擴大，預期將會連帶衝擊中國的經濟成長，並導致失業人口進一步攀升。

根據中國官方數據顯示，中國 31 個大城市城鎮 2 月份的失業率達 6.2%，較 1 月份的 5.3%、以及 12 月份的 5.2% 上升。在過去 20 年，中國的城鎮失業率平均維持在 4% 及 5% 區間。

為了防止疫情的擴大，中國政府於農曆春節連假過後，下令採取延後開工的措施。截至上週為止，中國的中小企業復工率達 60%，而大型企業的復工比率則明顯更高。但分析師表示，儘管中國企業逐漸重啟營運，但要恢復至正常的產能水準，仍需要一段時間。

經濟學人智庫 (Economist Intelligence Unit) 分析師王丹表示，受到疫情的影響，預估今年的新增失業人口將持續攀升至 9 百萬人。

除此之外，由於疫情導致消費者減少外出購物的頻率，中國 2 月份的消費性產品零售銷售額大幅下滑 20.5%，但線上銷售額則是上升了 3%。

大摩經濟學家表示，由於中國於 1 月及 2 月份的經濟數據表現不佳，預估第一季的 GDP 將可能出現負成長。除此之外，2 月份的網站職缺張貼數下滑了 9.3%，而 3 月份的前兩週又更進一步下滑 4.6%，顯示就業市場景氣不振的狀況，預估仍將持續至 3 月份。