挺台外交 川普簽署「台北法案」協助鞏固友邦關係

外電報導，美國總統川普已經簽署了簡稱「台北法案」的法案，目的在表達美國支持台灣維繫全球邦交，也是繼「台灣旅行法」後，美國再一個以「台灣」為名的國內法。

這項法案的正式名稱為《台灣同盟國際保護和增強倡議法》(Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act, TAIPEI Act)。該法案由科羅拉多州共和黨參議員 Cory Gardner 和德拉往州民主黨參議員 Chris Coons 共同撰寫。該法案指出，在中國壓力加大以及中國當局進行「欺凌策略」的情況下，美國應支持台灣加強其在世界各地的聯盟。

這項法案的聲明中指出：「美國應使用一切手段來支持台灣在國際舞台上的地位。這項兩黨立法要求政府採取行動，增加我們對台灣的支持，並將向各國發出強烈的訊息，即中國侵犯台灣的行動將產生後果。」

Coons 表示：「我很高興總統簽署這項法案，此法案明確傳達了一個訊息，即美國支持台灣的自由民主市場。」根據該法案，美國將考慮減少與侵害台灣的國家進行經濟、安全和外交接觸。

中國當局批評此舉是在企圖干涉中國的內政。中國外交部發言人趙立堅表示：「台北法案嚴重違反了一個中國原則。」

根據該法案，美國應倡導台灣加入所有不要求具有建國地位的國際組織，並表示應在其他適當的國際組織中給予台灣觀察員地位。眾議院議長 Nancy Pelosi 在眾議院通過該法案時表示：「今日，國會繼續向世界傳達一個訊息，即美國與台灣站在一起。我們必須確保台灣在包括聯合國在內的國際決策桌上擁有席位。」