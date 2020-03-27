現金為王！戴姆勒尋求100億歐元信貸額度 通用宣布減薪

武漢肺炎在歐美疫情迅速惡化，隨著病毒擴散範圍愈來愈廣泛，就連一些大型企業也被迫採取各種手段，提高現金水位。

賓士母公司戴姆勒 (Daimler) 已經宣布暫停在歐美地區的汽車生產，消息人士透露，該公司正與銀行洽商取得 100 億到 150 億歐元的信貸額度，以度過這波疫情造成的衝擊，最終規模可能在下週公布。

消息出爐後，戴姆勒股價跌幅收斂，週四 (26 日) 下跌 0.62%，以每股 29.58 歐元作收。

戴姆勒股價走勢。(來源: Google)

美國底特律兩大車廠通用 (GM-US) 和福特 (F-US) 也採取行動確保手頭現金部位、增強自己的資產負債表，因應病毒蔓延下的經濟打擊。

通用週四表示，計劃無限期關閉工廠、暫時削減薪資和暫緩新品計畫，以節省現金。通用執行長和財務長在向員工發布的影片中說，為了確保公司長期存續，有必要實行「大幅度的撙節措施」。

這項計畫下，通用全公司約 6.9 萬名受薪雇員的 20% 薪資將延後發後，被減少薪資在加計利息後，於 3 月 15 日前一次發還員工。高階主管、董事會也都在減薪行列。

福特同日宣布，將暫時削減高階主管的薪資，5 月 1 日起，300 名主管約兩成到五成的薪資延後發放，為期至少五個月。信評機構標準普爾週三將福特的信評調降到「垃圾級」，並警告若有必要會進一步降評。

福特之前為了建立現金部位，已經提取信貸額度，也暫緩派發股利。通用也提取信貸額度，但並未暫緩發股利。

福特甚至啟動更進一步的措施，該公司週四宣布將重啟主要工廠，在員工間引發反彈。通用和飛雅特克萊斯勒 (FCA) 的工廠到 3 月 30 日之前都處於停工狀態，通用尚未決定接下來的計畫，FCA 則將關廠期間延長到 4 月 13 日。

新型冠狀病毒肆虐全球，奪走超過 2 萬人性命，在多國實施封關封城的措施下，停業停工的產業從原本的飯店、餐廳擴大到製造業，全球汽車工業同步大規模停工，堪稱 1940 年代二戰後僅見。

美國總統川普日前表明，希望能在復活節 (4 月 12 日) 前復工，但衛生專家警告此舉恐致疫情進一步擴散，經濟學家也說，過早開放經濟活動效果恐怕適得其反，進一步推升經濟衰退的風險。