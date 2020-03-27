投資被套牢 該悲觀嗎？

多經濟學家跟各大機構的分析師都紛紛猜測，這波下跌段可能還未走完，再加上目前各國疫情狀況也不見好轉，財務狀況受到影響的公司與人也越來越多，市場陷入了一個無盡的悲觀情緒。也許此時正是參考過往悠久歷史的時刻，在市場極度悲觀、重大黑天鵝發生時，股市都發生了些什麼。最後，透過目前美國股市的價位，幫助你冷靜下來想想現在該怎麼做比較好。

1. 市場極端恐懼，正是投資時機

全球疫情持續肆虐，各國政府開始限制經濟活動和人口流動，希望可以藉此抑制疫情。然而，也因此經濟活動急凍、股市短期快速下跌，加深了投資人對資產再度縮水的恐懼，進而賣出股票、減少花費，經濟數據因此轉差，市場陷入一片恐慌。

在這樣的狀況下，金融壓力指數飆升到將近 2.5，與 2008 年僅差一步之遙。指數衡量市場資金需求、流動性、股票避險需求等金融系統狀況，其中在流動性與股票避險需求分項大幅跳升（由低點到高點分別為，-0.13 至 1.96 和 0.22 至 3.75）。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2000/3/31 – 2020/3/23。指數採標普 500 指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

但觀察過往 20 年，每當有這樣極端恐懼的市場氛圍時（金融壓力指數飆升超過 1.0），美股未來投資一年的報酬率都十分亮眼。

2. 重大下跌後，美股反彈速度快

分析過往疫情美國股市的表現，在觸底過後一年左右就幾乎收復失土。由於兩次疫情並非發生在主要成熟國家境內，因此下表也納入 08 年金融海嘯時美國股市的表現。從圖表可以看出在下跌段跌的越兇，通常反彈的速度也越快。由於猜測底部再擇時投入非常困難，如果將目前手上股票部位全部賣出，又沒有精準再次進入市場，很有可能就錯過市場快速上漲段。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/03/24，指數採標普 500 指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 美股變得便宜

投資最重要的是要買在便宜的價位，才能讓投資人站在有利的位置。過去這十年，美股的本益比一直處於一個不便宜的水位，經過這波疫情的影響，美股本益比已經回到 14.7 倍，比過去 60 餘年的平均值 16.6 更便宜。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/3/23。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作建議：寒冬到來代表春天不遠，搶先為將來做布局。

目前市場無疑已經陷入極端恐懼的狀況當中，但是在這種時刻，更應該保持冷靜，等待底部到來。對於仍有閒置現金的投資人，則可以趁此時將手上的資金分批，在設定的價格到時持續買進，以策略來戰勝對於目前市場恐懼的心情。尤其在此時股票已經跌落便宜水位時，做好理性的布局，長遠來看將更能立於不敗之地。

鉅亨精選基金

駿利亨德森平衡基金 A 美元累計 (本基金配息政策可能致配息來源為本金)

摩根基金 - JPM 美國企業成長 (美元)-A 股 (累計)

富達基金 - 全球多重資產收益基金 A 股累計美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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