聯準會擴大QE力道 特別股震盪有望緩解

特別股市場近期劇烈震盪，不過，聯準會提出一系列新措施，除了擴大 QE 力道，並透過新設的信用借貸機制，維護投資級企業發債與次級市場流動性，法人認為，此舉有助緩解相關資產的違約疑慮，特別股市場震盪可望緩解。

近來市場情緒起伏，觸發特別股波動度增加，所幸隨著被動式資金及結構型商品的斷頭賣壓告一段落，波動已有收斂跡象，觀察 VIX 指數漸趨緩步下滑。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示，現階段 QE 規模擴大至無上限，企圖修復市場秩序。觀察先前重挫的特別股族群不跌反漲，此前跌幅較重的非金融特別股資產也出現跌幅收斂狀況，顯見市場信心走向緩步回穩。

除了目前貨幣政策外，市場預期美國二兆美元經濟刺激方案將在國會通過，引導道瓊工業指數上漲超過 11%，創下 1933 年以來最大單日漲幅，標普 500 上漲 9%，單日漲幅為 2008 年以來最大，ICE 特別股指數受到激勵而收漲 8%(彭博資訊，統計至 2020/3/24)。

余冠廷指出，未來隨著貨幣政策及財政政策的大力刺激，特別股資產的震盪有望緩解。全球新增病例數見頂或關鍵藥物瑞德西韋解盲時，將是市場正式落底契機，在美股尚未完全穩定前，特別股或將隨美股擺盪。

風險考量上，他認為，下跌幅度可能不像之前的大，而市場先前不理性的跌勢導致許多特別股已跌到票面價格一半以下，此情況前所未見。然回歸特別股資產的本質，具備息收、發行企業會以票面價格 25 元買回等資產特性的支撐下，待市場漸趨穩定，特別股終將會往票面價格前進。