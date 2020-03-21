金融危機傷痕猶存 歐洲銀行業再度面臨新衝擊

即使直到現在仍在努力應對 2008 年金融危機遺留下來的問題，由於武漢肺炎 (COVID-19) 讓所有重要經濟體陷入停頓，歐洲銀行業正承受著巨大的壓力。

自 2008 年以來，歐元區的銀行經歷了大規模的轉型，增加了資本部位並遵守了更嚴格的規定。儘管如此，它們仍在努力恢復金融危機前的市場水平。從 2008 年 3 月到今年年初，歐洲銀行業指數仍下跌超過 50%。而全球市場因病毒推動的大跌，更讓該指數現在比 2008 年 3 月下降 70%。

研究公司 DuckerFrontier 歐洲高級分析師 Athanasia Kokkinogeni 表示：「歐洲銀行在金融和債務危機中仍然脆弱且易受創，而新冠病毒危機給金融業帶來新的打擊，加劇了投資人的不確定性。」

金融危機主要遺留下來問題之一是不良貸款的水平，包括借款人違約的貸款。歐洲銀行業管理局 (EBA) 的最新數據顯示，截至 2019 年 6 月，不良貸款的加權平均比率為 3%，而 2015 年時為 6%。

但是，鑑於許多中小型企業被迫關閉並難以償還債務，因此新冠病毒的爆發預計將加劇銀行資產負債表中的不良貸款水平。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 經濟學家 Maartje Wijffelaars 指出：「與 2008 年相比，如果考慮資本比率，銀行業似乎更有能力應對衝擊。」

她說：「不過，在大多數歐元區成員國中，儘管已自峰值大幅下降，不良貸款比率仍高於 2008 年。」

陷入困境的德意志銀行週五 (20 日) 表示，肺炎疫情的爆發可能會損害今年的財務目標。

德意志銀行在一份報告中表示：「我們可能會受到本地、地區或全球經濟狀況持續低迷的嚴重不利影響。」該行還表示，目前尚難以預測其影響的全部範圍。

（圖：AFP）

瑞士信貸 (Credit Suisse) 本週也表示，「大流行對我們未來財務業績的影響仍然難以評估，」但是隨著病毒進一步傳播，它正在監控其「信貸曝險」。

銀行面臨的另一個問題是低利率。自 2011 年主權債務危機爆發以來，歐洲中央銀行 (ECB) 一直將利率維持在創紀錄的低水平。歐洲銀行業在許多不同場合都同聲抱怨，這一直在削弱其獲利。

除長期存在的問題外，該病毒也帶來新的挑戰。

義大利、西班牙、法國和比利時是目前歐洲全面封鎖的國家，這意味著商業活動急劇下降：人們不出門、學校關閉、自營業者的收入可能會減少。航空公司已經停止了大部分航班，從酒店到博物館的整個旅遊業都處於停滯狀態。

TS Lombard 研究公司經濟學家 Davide Oneglia 表示：「由於歐洲大部分地區處於封鎖狀態，歐元區的商業活動和需求下降可能至少與全球金融危機期間的情況一樣嚴重。」

他說，「我們認為，歐元區信貸危機的風險仍然很高。」儘管 ECB 最近採取了刺激措施，「但這無法讓銀行擺脫困境。」

ECB 今年將購買總計 7500 億歐元（8020 億美元）的公共和私人債券，以減少該病毒的經濟影響。歐元區各國政府也擴大了對家庭和企業的支持。

然而，在沒有明確目標的情況下，ECB 和各國政府可能都不得不提供更多流動性來應對疫情。