美國該快點復工？經濟學家警告：這麼做反而可能造成經濟蕭條

美國總統川普擔心年底大選前出現經濟災難，希望能盡早復工，在復活節前後就回復經濟活動。但專家警告，如果過早開放，反而可能造成經濟蕭條。

川普本週表示，治療方法不能比疫情本身帶來更糟的後果，主張早日解除社交隔離，預計在復活節 (4 月 12 日) 後就重新開放經濟活動，避免經濟陷入困局，失業人數激增。

但是迅速逆轉社會隔離政策存在巨大風險，這不僅違背衛生專家的建議，經濟學家也警告，這麼做可能會造成反覆停工，效果適得其反。

RSM US LLP 首席經濟學家 Joe Brusuelas 表示，如果在疫情控制前就重新開放，那麼就增加了第二次或第三次再次關閉經濟的可能性。

穆迪 (Moody's Analytics) 首席經濟學家 Mark Zandi 認為，如此一來，可能帶來進一步的混亂與困惑，這是造成經濟蕭條的主因。

目前的社交隔離政策，目的在於爭取時間，以防止醫院和醫生不知如何應對。Zandi 指出，如果人們因醫院人數爆滿而恐慌，還要面對親人死亡的結果，那麼經濟遭受的打擊將比處於封鎖狀態更為嚴重。

前美國聯準會主席柏南奇 (Ben Bernanke) 週三也發表類似警告，他認為，比起大蕭條式的衰退，目前的情況更像是一場大型自然災害。

柏南奇指出，目前政府的主要工作，是阻止災難如雪球愈滾愈大，因此重要的是在讓所有人恢復工作之前，能夠控制好公共衛生狀況。

Joe Brusuelas 也形容，美國正處於「沃爾克 (Paul Volcker) 時刻」，沃爾克在 1970 年代末和 1980 年代初擔任聯準會主席，並做出痛苦決定，讓美國經濟陷入衰退，以遏制通貨膨脹失控。

Joe Brusuelas 認為，聯邦政府正在放慢經濟增長速度，試圖終止這種病毒，這是一種有意的政策選擇。