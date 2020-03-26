疫情持續延燒 今年華爾街獎金恐大減40%

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，造成股市大幅震盪，而據薪資顧問公司 Johnson Associates 最新報告預期，在股市暴跌造成銀行業損失的情況下，美國金融業今年的獎金恐將下跌 30% 至 40% 或是更多。

報告中表示，有鑑於全球市場的拋售、對全球經濟衰退的預期以及美國第二季經濟下滑，金融業的不確定性仍在持續。Johnson Associates 董事總經理 Alan Johnson 表示，隨著全球經濟衰退的跡象浮現，一場完美風暴正在形成，因全球經濟衰退臨近，且更廣泛的行業重整將到來。他預期疫情造成的經濟動盪，將導致今年金融業獎金下降最多下跌 40% 或更多。

據國家金融監管機構的報告顯示，在 2019 年金融業獎金連續第四年增加，2019 年紐約證券交易所成員公司證券部門工人的平均獎金成長了 3%，達到 16.4 萬美元。

Johnson 也表示，今年將是對薪酬來說是非常艱難的一年，也是對整體系統的衝擊，通常大約每 10 年才會出現一次。銀行剛好位在重創的核心，私募股權機構也將受到巨大衝擊，投資者對避險基金失望，也衝擊到資產經紀人。

Johnson Associates 報告中也表示，當前的環境確實提供了組織重整的機會，也讓企業有機會測試實行在家、遠距工作，並為疫情對經濟多年的影響做好準備。

Capital Economics 的美國資深經濟學家 Andrew Hunter 表示，美政府尚待執行的 2 兆美元緊急救助計劃不足以阻止第二季 GDP 的急劇下跌 。