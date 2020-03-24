東京奧運確定延期！安倍：最晚延至2021年夏季舉行

考慮到全球武漢肺炎 (COVID-19) 疫情情勢，週二 (24 日) 晚間與國際奧委會主席巴赫 (Thomas Bach) 通過電話後，日本首相安倍晉三 (Shinzo Abe) 宣布東京奧運將延期至 2021 年夏季舉行。

安倍表示，受到疫情大流行影響，今年要舉行奧運非常不容易，為了確保運動員和觀眾的健康安全，他同意國際奧委會的意見，將原定於 2020 年 7 月 24 日舉行的東京奧運延後一年。

「我們已決定最晚在 2021 年夏季舉行東奧和帕運會 (Paralympic)，接下來將針對比賽場地事宜討論並進一步安排。」安倍稱。

自從武漢肺炎疫情爆發後，各界針對東京奧運是否照常舉行議論紛紛，繼加拿大和澳洲奧委會本週一 (23 日) 陸續宣布退出 2020 年奧運，美國奧委會今日呼籲賽事延期舉行這讓今年如期舉行奧運的壓力越來越大。

日媒一項民意調查顯示，約有七成的日本民眾不希望奧運如期舉行。

奧運延期對於部分企業來說非常重要，這意味著必須進一步延長賽事場館的合約，且國際奧委會還必須取消與官方宣傳公司及贊助商間的合作，目前已知原訂賽事結束後的奧運村公寓已全數賣出，且針對賽事場館的私有化競標也都結束。

關於門票退款事宜，儘管東京奧運組織委員會表示將交由國際奧委會決定，不過東京奧組委所訂立的門票條款與細則中提到，「若主辦方受到不可抗力因素而未能履行 2020 年東奧門票義務，主辦方將不對此負責。」，退票細節仍有待討論。

相關數據指出，日本政府在奧運基礎設施項目上總計花費超過 1 兆日元 (約 90 億美元)，分析師預計，若東奧無法如期舉行，日本經濟恐將損失 60 億美元，這對於已遭受疫情衝擊的日本來說，無疑又是雪上加霜。

目前，日本政府已投入緊急資金來補貼因疫情遭受經濟損失的企業和個體，例如受到旅客要求退款的旅館和航空公司。