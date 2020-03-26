調研機構：美國3月份新車銷量恐銳減40%

美國疫情嚴峻，許多城市下令封城，根據汽車市場調研公司 JD Power 分析報告顯示，截至 3 月 22 日當週，美國 3 月份汽車銷量年減 22%，而部分美國西海岸城市汽車年比銷量下滑多達 40%。

JD Power 數據與分析副總裁 Tyson Jominy 表示，美國實施的「就地避難」(stay-at-home) 政策影響，還未考量進 3 月 22 日的調查報告中，由此他們研判，3 月份美國新車銷量恐較去年同期銳減 32% 至 40%；而今年新車總銷量也將從原本預測的 1,680 萬輛，下修至 1,330 萬至 1,480 萬輛，調降幅度介於 12-21%。

Tyson Jominy 強調，特別是紐約州政府已下令全州 1900 萬居民於家中避難，估計未來一週，該州汽車銷量將出現巨大降幅。

副總裁表示：「我們預計未來一週這些防疫政策影響將更為廣泛，與去年同期 3 月相比，銷售恐怕會下滑 80% 甚至更多。」

汽車經銷商 Group 1 Automotive Inc (GPI.N) 週三 (25 日) 向投資人表示，本月整體汽車銷量與以往正常水平相比下滑了 50% 至 70% 左右。

GPI.N 表示，他們已刪減 75% 以上的營銷支出，也要求公司 3000 名美國員工休假 30 天，且不排除延長放假 30 天。

儘管汽車業正經歷景氣寒冬 JD Power 總裁數據和分析總裁 Thomas King 表示，汽車需求可能會在長期停工後強彈，有助於汽車產業的復甦。同時，疫情也有助於加速汽車銷售從實體經銷商，轉移至線上模式。