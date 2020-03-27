雙北租金投報率2%-3% 決定購屋總價區間

對於購屋族來說，租金報酬率可以幫助買屋決策。專家分析，透過租金投報率試算，可以滿足置產、投資以及自用的不同目的；對於自用的首購族，可算出每月房租的支出、是否可以抵過購屋每月的要繳的房貸，了解目前租屋或買房何者划算。一般而言，北市租金投報率 2 至 2.5%、新北 3% 左右，總價落在 1000 至 1500 萬元左右。

對想買房自住的買方而言，利用現在每月繳的房租，來判斷是否該準備進場購屋，或是繼續租房子。換言之，若試算下來的房貸少於每月租金支出，即表示「租不如買」，可以考慮進場購屋，反之則「買不如租」。

「租金報酬率」最粗淺簡易的算法是（每月租金 × 12 個月）／房屋總價。例如若房屋總價為 1000 萬元，每月租金收入 3 萬元，則該間房屋的租金投報率為 3.6%。但上述算式僅能推估在在滿租情況下的「毛租金報酬率」，即房產可創造的最大租金收益；要精準算出「淨報酬率」，還要扣除包括 1. 貸款利息、2. 稅金、3. 裝潢費、4 維修費、5 管理費等相關成本，同時還得概抓約 1 個月的空置期，才是比較精準的租金報酬率計算法。

中信房屋行銷企劃部副理江龍名，一般在台北市，毛租金報酬率一般約在 2~2.5%，台北市以外基本上都要抓 3% 以上，對有閒錢想晉身包租公包租婆的長期投資族群來說才有吸引力。再配合觀察當地出租市場，如果是熱門辦公商圈或大學生活圈，有穩定租客源，更能大幅降低找租客期間房產的空置成本。

假若現在每月租金付 2 萬 5，一年 12 月下來共支出 30 萬元。套用「租金報酬率」公式，以北市合理可進場的租金報酬率 2~2.5% 回推：（每月租金 2.5 萬 × 12 個月）／房屋總價 = 2~2.5%，適合總價帶落在 1200~1500 萬元間。同樣租金月付 2 萬 5，若在非台北地區，套用 3% 以上租金報酬率回推，依照租金負擔能力回算購買力，則適合尋找總價不超過 1000 萬的產品。