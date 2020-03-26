低於行情誘人！雙連都更宅「永德言葉」標出5戶

國產署 24 日舉行都更分回房地標售，共釋出雙北市 7 個建案、43 戶住宅，僅有雙連站旁「永德言葉」、萬華「萬喆」成功脫標，標脫率 13.95%。其中「永德言葉」一口氣標出 5 戶，甚至包括台北市文昌宮、永勝藥品關係企業惠勝藥品也加入搶標。專家分析，低於市場行情是這次脫標主因。

該案得標者中，台北市文昌宮以 3545 萬擊敗另兩位買家，搶下 31 標的 3 樓戶，比底價高出 146 萬，溢價率 4.3%；而永勝藥品關企惠勝藥品則以 3473 萬，標下 36 標六樓戶、溢價率 4%。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，「永德言葉」預售開價每坪 90～100 萬元，成屋之後單價 85～95 萬元，此次標售單價 70 萬元左右，比起周邊動輒則就破百萬新住宅相比，十分親民。而文昌宮就在永德言葉旁邊，地緣關係應為置產主因，因此才願意比底價高 146 萬出手。



除了永德言葉和萬喆，其餘皆流標，張旭嵐分析，「明日博」、「耕曦」等標案常客，由於底價皆和前次相同，市場誘因不大，且總價屬中高價位，近期股市震盪，非自住買方持觀望態度；板橋「昇陽文薈」在實價登錄資料平均單價約 57~61 萬間；本次標售之高樓層，底價扣除車位單價約 64~68 萬元，高出市價行情，市場反應較淡。