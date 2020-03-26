美財長：2兆美元振興方案將支撐美國經濟3個月 3周內全民發現金

美國力拚以史上最大規振興措施因應疫情造成的衝擊，這項 2 兆美元的刺激方案主要內容包括對全民發放現金、提高失業保險補助、為企業提供貸款等，美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週三 (25 日) 表示，此計畫預估可支撐美國經濟三個月，預計 3 周內開始可發現金給民眾。

參院共和與民主兩黨雖然就 2 兆美元刺激方案達成共識，但週三 (25 日) 進入參院表決階段前卻遭遇亂流。正在角逐民主黨總統候選人提名的參議員桑德斯 (Bernie Sanders) 警告，除非部分共和黨參議院改變他們反對方案中有關失業救濟金的立場，否則他將延誤投票。

刺激方案激勵美股週三 (25 日) 收盤收高，是近期市場震盪之下少見的連兩日上漲，但漲幅卻在接近尾盤時明顯收斂，反映投資人對美國國會能否順利通過這項振興措施心存疑慮。

四名共和黨參議員不支持振興方案提供失業者長達四個月、每周 600 美元津貼，他們主張對低薪勞工的失業保險設限，以免失業領取的補助高於工資，反而讓雇主有藉口裁汰人力，或鼓勵失業勞工不必找工作。

不過梅努欽很快駁斥共和黨議員的說法，他週三 (25 日) 表示參院將快速推動法案，「我們希望今天晚上就能過關，明天送交到眾院，然後趕快過關」。

梅努欽說：「振興措施約可支撐美國經濟三個月，但希望不必花這麼久的時間」。他預期若參院週三表決通過，能在三周內發放現金給全民。

約翰霍普金斯大學統計，全球因武漢肺炎死亡人數在週三超過 2 萬人，全球感染數約 46 萬例；美國累計超過 65000 人確診，超過一半位於紐約州，全美超過 940 人被病毒奪去性命。

美國何時能啟動 2 兆美元刺激方案受到高度關注。此案獲得參院背書之後，還得交由眾院表決通過，才會送交總統川普簽署。

眾院少數黨領袖、共和黨籍的 Kevin McCarthy 週三說，希望參院投票之後，眾院至少有 24 小時的時間可以評估。

紐約州已成美國疫情最嚴峻的地方。對於 2 兆美元刺激措施，州長古莫 (Andrew Cuomo) 認為遠不足以填補疫情造成的財政缺口。「紐約州面臨的財政缺口是 90 億、100 億，甚至是 150 億美元，應付疫情可能已花費 10 億美元，紐約市僅可從這項刺激法案中獲得 38 億美元，這簡直是杯水車薪。」