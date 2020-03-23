疫情續衝擊 若無紓困措施這些產業恐面臨覆滅

武漢肺炎疫情持續延燒，對全球各國經濟造成衝擊，有外媒指出，如果沒有等到政府的紓困救助措施，其中有 4 種產業恐面臨嚴重危機，相關公司恐因此面臨覆滅。

外電報導指出，由於疫情持續肆虐，全球許多角落的經濟商業活動幾乎凍結。此外，由於長期以來一直處於低利率狀態，鼓勵了企業增加債務，但是其中許多債務即將在最近到期。

紐約大學金融學名譽教授 Edward Altman 表示，美國公司債務佔國內生產總值的百分比如今已達到「有史以來的最高峰」。去年，有超過一半的投資級債務被評為 BBB，處於垃圾級邊緣或即將被打入垃圾債級別。

Altman 表示，到年底，高收益債券的違約率將從去年的 2.9% 上升至 10%。此外，他也表示：「自今年年初以來，可能在 12 個月內破產的殭屍企業數量可能已經翻了一倍。」

市場分析，包括航空業、能源業、郵輪業、私募投資業等產業，在疫情的衝擊下，恐面臨被迫合併或者倒閉等的狀態；其中航空股市值已經大幅崩跌，整體產業市值目前的價值僅為 480 億美元，已不到迪士尼 (DIS-US) 市值的三分之一。

穆迪亦在一份研報中表示，將對達美航空進行降評級的審查。該產業有望獲得政府資金援助，但是仍需償還貸款，恐增加航空公司的債務負擔和財務壓力。

能源產業方面，石油和天然氣的崩跌，加上疫情造成經濟活動放緩，低油價恐將持續一年以上。美國頁岩油業也深受其害，石油生產商 Oasis Petroleum(OAS-US) 股價在一年前曾高達 7.15 美元，但如今已跌破 50 美分。

郵輪業方面，美國郵輪運營商已經關閉了 30 至 60 天，除非疫情受到控制，否則這種情況可能會進一步擴大，相關個股是否將一蹶不振，則取決於嘉年華集團 (CCL-US)、皇家加勒比遊輪 (RCL-US) 及挪威郵輪 (NCLH-US) 等公司的情況。

私募股權方面，由於該領域跨足餐飲、醫院、酒店等，對沖基金公司 Pershing Square Capital Management 的負責人 Bill Ackman 警告，如果危機持續 18 個月，私募股權投資公司可能將會破產。如果當前債務負擔接近或超過 2008 年時的水平，則私募股權公司恐遭受嚴重打擊。