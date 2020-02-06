美光量產全球首款低功耗LPDDR5 DRAM晶片 小米10將首先搭載

美光科技 (MU-US) 最新宣布，已開始量產全球首款低功耗 LPDDR5 DRAM 晶片，主要將用於高階智慧型手機市場。此外，即將推出的小米 (1810-HK) 旗艦機小米 10，將是首款採用最新 LPDDR5 記憶體的智慧型手機。

美光的 LPDDR5 的採用了業界領先的封裝技術，單塊記憶體為 12 GB，傳輸速率高達 6.4Gbp，較 LPDDR4 快上兩倍，並且較 LPDDR4x 快上 20%。功耗方面，LPDDR5 較上一代產品的功耗降低了 20%。

美光表示，因 LPDDR5 的運行速度更快，應用程式的處理和運行速度也變得更快。因此，搭載 LPDDR 的終端設備，電池壽命能延長 5% 至 10%。

在性能方面，美光表示，先前的 LPDDR4 可實現 4K、8K 應用程式和圖像編輯，但不適用於 AR 遊戲、100 百萬畫素的圖像和高階影片編輯，不過 LPDDR5 卻具有這些優勢。另外，若 LPDDR4 同時運行 100 個應用程式，可能出現瓶頸，而對 LPDDR5 來說根本不會有此類問題。

美光科技也表示。今年上半年度搭載 LPDDR5 的手機主要會是 8 GB 和 12 GB RAM，該公司預期將在今年下半年發布 16 GB 的手機。美光確認即將推出的小米 Mi 10 將是首款配備 LPDDR5 記憶體的智慧型手機。

小米集團副總裁常程對此表示：「我們重視美光在記憶體領域的長期領導能力和創新能力。美光的 LPDDR5 DRAM 記憶體具有領先於市場的性能，能為小米 10 帶來了更低的功耗，同時確保更好的性能和穩定性。我們相信 LPDDR5 將在 2020 年成為旗艦機的標準配置。」