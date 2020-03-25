重創供應鏈！2020上半年智慧手機產量估減30%

研究公司 ABI Research 最新研報顯示，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情爆發，預期將導致智慧型手機的生產大幅減少，2020 年上半年的產量可能下跌多達 30%。

由於中國位於武漢肺炎疫情的中心，因此對全球行動設備市場造成了災難性的影響。受疫情衝擊，生產線的大規模中斷、勞動力短缺和物流不暢通等情況，造成的相關供應鏈停滯。中國還是大多數相關設備的全球製造中心，也是最大的市場之一，因此該產業受到的打擊最大。

ABI Research 5G 設備研究總監 David McQueen 表示：「在短期內，這將對 5G 設備產生不利影響。先前 5G 智慧型手機具有吸引力並開始大量進入市場，然而此次疫情爆發直接抑制了 5G 手機的開發和推出，壓抑了近期的增長。」

McQueen 表示，由於供應鏈停滯和需求下跌，2020 年 5G 智慧型手機的出貨量將大大低於先前的預期。

McQueen 說道：「毫無疑問，市場還將面臨無數次干擾和延誤，其中最引人注目的是將於 2020 年 9 月推出的蘋果首批 5G iPhone。」

長期來看，市場預期疫情的爆發將在 2020 年第二季度末逐漸獲得控制，但是此後仍需要一段時間才能使消費者恢復信心並使行動設備產業復甦。

McQueen 表示：「由於全球行動設備市場中有很大一部分依賴中國進行製造和組件供應，而中國正面臨大規模的中斷，很明顯，供應鏈中的許多人都無法迅速做出相關應對措施。」

目前尚不清楚這將對行動設備產業產生怎樣的全面性或持久性的影響，但是在短期到中期內，將嚴重影響智慧型手機市場。

McQueen 在報告中寫道：「疫情除了給手機需求和供應鏈帶來巨大損失之外，還將影響該產業期望在 2020 年將 5G 降至更低價格點的渴望，從而壓抑了增長的潛力。」