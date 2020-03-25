日股大漲8%！受美股表現刺激與東奧延期激勵

美國股市週二 (24 日) 受到 2 兆美元經濟刺激法案等好消息鼓舞，亞洲盤道瓊指數期貨由黑翻紅，帶動日經 225 指數於週三 (25 日) 大漲逾 8%，收在 19546.63 點。

日經 225 指數走勢日線圖 (圖片：Google)

美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 在週二 (24 日) 釋出讓華爾街真正樂觀的消息，美國國會很快就會通過高達 2 兆美元的經濟刺激法案。加上聯準會在週一 (23 日) 推出無限量化寬鬆 (QE) 的後援激勵，華爾街也重振士氣，恐慌指數跌至 60，美元也終止連續 10 天的漲勢。

日本股市在週三 (25 日) 開盤後，也因美國參議院達成 2 兆美元經濟振興方案，帶動美股道瓊期貨走揚，而日股終場日經 225 指數收在 19546.63 點，較上個交易日大漲 8.04% 或 1454.28 點。當日漲幅創下近 26 年又 2 個月新高，也在歷年紀錄中排行第 5。

此外，這也是日本股市在相隔約 2 週時間後，再度站上 19000 點關卡。

另外東京奧運消息方面，考量武漢肺炎 (COVID-19) 疫情在全球蔓延，日本首相安倍晉三、東京都知事小池百合子，還有東奧執委會會長森喜朗等人，於週二 (24 日) 晚間與國際奧委會 (IOC) 主席巴赫 (Thomas Bach) 進行了電話會議。

安倍晉三向巴赫提出奧運賽事延期一年的要求，巴赫也表示「100% 同意」。東奧在武漢肺炎疫情下舉辦的不安消息解除，博得投資人的好感，也讓股市出現上漲行情。