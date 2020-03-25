重磅！夏普併購NEC商用顯示器 全球市占攀升第三

日本經濟新聞週三 (25 日) 報導，鴻海轉投資的夏普 (6753-JP) 將併購 NEC(6701-JP) 的顯示器部門，預計在今年夏天將該部門納為集團子公司。

夏普將花費約 100 億日圓來買下 NEC 旗下子公司的 NEC Display Solutions，預計將從 NEC 手上取得全部股票的 2/3。在經過日本獨佔禁止法等審核手續後，預估 NEC Display Solutions 在今年夏天就會正式納為夏普旗下的子公司。

夏普股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

NEC Display Solutions 的產品有 LCD 電子看板與電子黑板，還有商用投影機等。2018 年度的合併營收達 973 億日圓，規模是夏普同類業務的 2 倍以上。該公司約有 9 成營收都來自歐美等國外市場，可與以日本市場為主的夏普彼此互補。

根據英國 Omdia 的調查數據，若加總夏普與 NEC 在 2019 年的商用顯示器全球市占，名次將成為全球第 3。以 9% 的市占率，排在南韓三星電子 (27%) 與 LG 電子 (12%) 之後。

夏普在日本國內有面板工廠，並在中國有顯示器的組裝工廠。加上台灣鴻海集團的強力後盾，未來若順利併購 NEC Display Solutions，也可期待相關營收的擴大，並提高生產效率。