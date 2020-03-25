蘋果供應商康寧控3陸廠侵權 ITC已進行調查

中國商務部 3 月 24 日表示，美國國際貿易委員會 (ITC) 已針對中國高密度光纖設備及其零組件進行 337 調查，該調查由美國玻璃及光纖通訊大廠康寧 (Corning) 提出，是根據「1930 年關稅法」中第 337 節規定，要求 ITC 向中國廠進行侵權調查。

調查內容顯示，Corning 指控上海態路通信、深圳市寶睿光通信，及深圳瑦壘科技等公司，對美國出口、在美進口、及在美銷售的相關產品侵犯其專利，請求 ITC 發布排除令和禁止令。

337 調查是指美國 ITC 根據美國「1930 年關稅法」中第 337 節規定，對不公平的進口行為進行調查，並採取制裁措施。

而美國「1930 年關稅法」第 337 節中規定，337 調查的對象為進口產品侵犯美國知識財產權的行為，及進口貿易中的其他不公平競爭。涉及侵犯美國知識財產權的 337 調查大部分都是針對專利或商標侵權行為，少數調查還涉及版權、工業設計及 IC 電路設計等侵權行為。

至於其他形式的不公平競爭，則包含侵犯商業機密、假冒經營、不實廣告、違反反壟斷法等。

如果進口產品侵犯美國有效的知識財產權，該知識財產權權利人 (無論其是美國企業還是外國企業) 可以向 ITC 提起 337 調查申請，並要求 ITC 採取相關因應措施。

Corning 積極投入 5G 光通訊無線產品研發，並與行動電子元件設計合作，擴大自身產品需求。目前 Corning 已與 Qualcomm Technologies 進行 5G 毫米波 RAN 合作，為 80% 行動數據消費的室內環境中提供解決方案。

