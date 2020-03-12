疫情衝擊 美零售業籲川普「停止貿易戰」

美國總統川普發起中美貿易戰至今已經近兩年的時間，隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情爆發對美國經濟帶來的衝擊，美國商會再次呼籲川普「停止貿易戰」，取消對中國進口商品徵收的高額關稅。

根據彼得森國際經濟研究所 (Peterson Institute of International Economics) 的數據顯示，美國對中國商品的平均關稅從 2018 年初的 3.1% 上升至本月的 19.3%，同期中國對美國商品的關稅從 8% 上升至 20.3%。

許多公司、分析師和投資者都對川普提高關稅的決定做出批評，認為這些關稅是對美國消費者和企業的徵稅，而且這些稅沒有像川普所說的那樣由中國支付。

美國服飾鞋類協會 (American Apparel & Footwear Association) 主席兼執行長史 Steve Lamar 表示，武漢肺炎疫情迫使消費者留在家裡並減少開支，關稅更對現在對零售商構成了更大的壓力。

Lamar 說道：「我們支付了數十億美元的關稅，去年就多付了約 35 億美元，而 2016 年並沒有這樣的支付。我們一直要求川普總統，如果他正在尋找向系統注入資金的方法，那就是免除那些目前使我們承受壓力的關稅。」

世界各地的許多政府和中央銀行已介入，以緩解疫情對經濟帶來的影響。Lamar 所發表的評論，是在川普於橢圓形辦公室演講中概述了遏制疫情並幫助企業的各項舉措之際，不過顯然不及歐洲旅遊禁令帶來的負面影響，美國股票期貨暴跌。

根據世界衛生組織 (WHO) 的數據，武漢肺炎疫情現已傳播到全球 110 多個國家和地區。數據顯示，目前全球已有 125,666 人被感染，其中有 4,627 人死亡。