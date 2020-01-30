投入新領域 康寧目標2023年前營收成長逾2成

康寧 (GLW-US) 公布去年營運結果，在環保科技、特殊材料、生命科學等三大事業群帶動下，合併營收達 116.56 億美元、年增 2%，稅後純益 15.78 億美元、年減 6%，每股純益 1.76 美元，展望未來，董事長、執行長暨總裁魏文德表示，將持續跨入新領域市場，預期 2023 年前全年營收可望增加 30-40 億美元 (約新台幣 900-1200 億元)，成長逾 2 成。

魏文德表示，未來將持續透過切入汽車、消費性電子、醫療等平台市場，調整產品組合，新產品將成為未來主要成長動能，除 2023 年前營收增加 30-40 億美元，也將提高獲利。

魏文德指出，去年新產品組合效益逐步顯現，以汽車市場為例，雖然去年汽車銷售趨弱，但康寧環境科技產品營收年增 16%，消費性行動電子產品，也受惠市場採用創新保護玻璃，營收年增 8%，生命科學領域則受惠於細胞培養和基因治療新品，成長幅度超過產業平均水準。

康寧預期 2023 年前，年複合出貨成長率達 6-8%，每股純益年複合成長率 12-15%，RD&E、資本和併購投資達 100-120 億美元，同時計劃增加營業毛利率和資本回報率，並回饋股東 80-100 億美元，每年每股股利至少增加 10%。

康寧去年第 4 季合併營收為 28.51 億美元，季減 4%、年減 7%，稅後純益 4.06 億美元，季增 2%、年減 25%，每股純益 0.46 美元，康寧表示，因調整光學通訊事業群產能、營運資金，使第 4 季毛利率低於原先預測。