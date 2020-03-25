魯比尼警告經濟大蕭條風險：市場可能「I」型下墜

有「末日博士」稱號的經濟學家魯比尼 (Nouriel Roubini) 週二 (24 日) 警告，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情將美國推向衰退的風險愈來愈大，可能遭遇的情況也愈見嚴重，很容易演變為另一次經濟大蕭條。

魯比尼指出，與 2008 年金融危機甚至 1920 年代後期經濟大蕭條時代相比，在這兩個事件中，股票市場暴跌了 50%，信貸市場陷入僵局，隨後帶來大規模的破產與失業，但所有這些情況，都花費大約 3 年的時間才爆發。但疫情的傷害卻是又快又急，僅花了 3 週的時間，就嚴重打擊宏觀經濟和金融成果。

他表示，美股本月僅用了 15 天時間，就跌入熊市，這是有史以來最快。如今，股市跌幅達 35%，信貸市場快速受到影響，信貸息差已達到 2008 年水準，而主要投資銀行預估，今年第 2 季的 GDP 可能萎縮 24%-30%，財長也警告，失業率恐升至 20%，這是金融危機期間最高值的 2 倍之多。

魯比尼說：「經濟衰退程度將比全球金融危機更嚴重，這是共識。」

經濟封鎖前所未見

他表示，如果像中國及義大利所做的，在 1-2 個月時間內完全封鎖經濟，那麼危機就會爆發。

許多人預期，當疫情結束重新復工，經濟可能會見到 V 型復甦，魯比尼不以為然。他認為，別妄想 V 型或 U 型的反轉，也不會是 L 型 (急劇下滑，隨後停滯)。相反地，它會是一個 I 型，金融市場和實體經濟直線下落。

他指出，即使是經濟大蕭條及二戰期間，全球也未像今天的中國、美國和歐洲那樣，關閉大部分的經濟活動。只有最好的情況下，在經過比金融危機更嚴重的衰退後，在今年第 4 季回到正成長。在這種情況下，當隧道盡頭的光線出現時，市場將開始恢復。

魯比尼說：「因此，現在我們正處於比嚴重的金融危機還要糟糕的邊緣，在某些情況下，我們可能會陷入另一場大蕭條。」

全球蕭條風險上升

從好的方面來說，他認為，美國央行做了所有可行的貨幣政策。但是，由於兩黨的政治爭執，財政政策卻落後於曲線。

魯比尼表示，一系列財政政策能否通過至關重要，不僅是美國，包括歐洲及世界其他地區，都需要進行類似的計畫。

魯比尼強調，風險的 3 連擊—流行病肆虐、經濟政策武庫不足和地緣政治「白天鵝」，足以使全球經濟陷入持續蕭條和金融市場崩潰的危險之中。2008 年崩潰之後，強有力的反應使全球經濟從深淵中撤出，但這一次不一定還能這麼幸運。