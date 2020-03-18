S&P：疫情已使全球陷入衰退 美、歐衝擊更嚴重

S&P Global 宣布，武漢肺炎 (COVID-19) 的爆發已使經濟陷入全球性衰退。

標普信評週二 (17 日) 表示，該病毒已嚴重破壞了經濟活動，影響力遠比之前的估計嚴重得多，且在美國和歐洲，經濟活動遭受的衝擊將越來越嚴重。

S&P Global 首席經濟學家 Paul Gruenwald 說：「儘管疫情已現初步穩定，但來自中國的初步數據表明，中國經濟遭受的打擊遠比預期嚴重。」

「歐洲和美國也將走上相同的道路，因為人際接觸日益嚴格的限制預示著需求的崩潰，這將導致第 2 季經濟活動急劇下降，直到今年稍晚時才會開始復甦。」

標普在報告中說明，儘管亞洲大部分地區疫情爆發似乎已經穩定，但該地區近期活動的經濟數據表明，其經濟活動減緩的速度遠遠超過最初的預期。

報告指出：「現在，中國已成病毒傳播如何穩定、社會開始恢復正常的典範。」但這仍然引起了人們對其經濟損失的擔憂。

Gruenwald 寫道：「正如中國所展現的，由於公衛問題持續存在，解除限制的速度可能比原先想的要慢。」

該報告指出，對於美國和歐洲經濟活動的前景仍有很大的不確定性，可能會拖累其經濟。

S&P 在報告中表示：「隨著人們增加避險以及對經濟活動、獲利和信貸質量的看法急劇惡化，歐洲和美國對人際聯繫日益嚴格的限制將使市場感到不安。」

（圖: AFP）

S&P 週二也發表另一份報告，指全球最大的美國經濟若非正在衰退，就是已經進入衰退。

它說，預計美國的國內生產總值 (GDP) 將在第 1 季下降 1%，第 2 季下降 6%。這很可能意味著經濟衰退，也是連兩季經濟出現收縮。

S&P 特別點名「社會疏離」是消費者減少支出的主因，還有旅遊禁令和油價暴跌衝擊該國能源領域的投資。

S&P Global 美國首席經濟學家 Beth Ann Bovino 說：「最諷刺的是，曾經是美國經濟的救星的消費者支出，如今反成罪魁禍首。」