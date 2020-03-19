中國防疫規定 LGD廣州OLED廠月底量產有變數

根據韓媒 BusinessKorea 報導指出，因中國疫情趨緩，LG Display 已決定在 3 月份下旬透過包機派遣逾 100 名員工前往中國廣州，為其新建的 OLED 面板廠營運做最後準備。但中國要求隔離 14 天的規定，恐添廣州 OLED 廠復工計劃。

去年 8 月，LG Display 位於廣州的 OLED 面板廠竣工並計畫投產，但受限於良率不佳，再加上中國爆發肺炎疫情，導致量產計畫延遲至今已逾半年。LG Display 評估不能再拖延工廠的量產時間。這意味著，廣州 OLED 面板廠的投產開始進入倒計時。

消息指出，LG Display 最近已完成對 OLED 面板廠所需人員的招聘，包含研發人員和工程師在內超過 100 名。同時，該公司通報的出差計畫出發時間定在 3 月 26 日。此外，LGD 已要求飛往廣州的韓亞航空安排一架包機於 3 月 26 日起飛。

不過，為防止輸入性肺炎，廣東省決定自 3 月 2 日起針對所有由韓國抵達廣州、深圳的人員，不分國籍，一律需隔離 14 天。對此，韓國外交部和 LGD 近日均已與廣州政府協調能免除 LG 團隊的檢疫規定，但這一請求已遭到中方拒絕。

因此，市場擔心，中國嚴格的防疫政策可能會延遲或中斷 LG Display 的人力派遣計畫。如此一來，廣州廠的大尺寸 OLED 生產恐將再度順延。