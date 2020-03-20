中國業務將近正常 Volvo再宣布歐洲、美國主要工廠停工

中資瑞典車商 Volvo 週五 (20 日) 表示，其中國業務已恢復至接近正常水平，不過隨著歐洲疫情嚴峻，該公司仍宣布關閉歐洲與美國等地主要工廠。

Volvo 首席執行長 Hakan Samuelsson 表示，中國工廠和門市營運已接近停產前的水平。他稱：「在中國的四家工廠都已復工，且種種跡象顯示經銷商以及汽車展示中心運作大多接近正常狀態。」

儘管如此，受制於歐洲疫情嚴峻，Volvo 仍決定將比利時根特的旗艦工廠將關閉至 4 月 5 日，瑞典和美國工廠等其他主要工廠皆關閉至 4 月 14 日，對於以歐洲地區為主要營收來源的 Volvo 來說，既使中國業務恢復，關閉歐洲工廠打擊似乎更大。

Volvo 將近半成營收來源來自歐洲地區 (圖：Bloomberg)

過去一週以來，大眾、豐田汽車等製造商陸續宣布歐洲工廠停工，福特汽車宣布關閉美洲所有工廠，通用汽車和飛雅特克萊斯勒在美國、加拿大和墨西哥都關閉工廠。捷豹路虎昨 (19 日) 也宣布未來一週將關閉其在英國所有工廠。

在歐洲和美國收入來源缺乏情況下，對於汽車製造商來說，要在短時間內降低成本依舊相當困難。

在北美業務完全關閉後，福特週四 (19 日) 宣布暫停發放股利，以保留公司現金盈餘，該公司至授信餘額獲得 154 億美元貸款，福特表示將用於臨時營運資金，以減緩北美和歐洲工廠因疫情所受之衝擊。

對此，Samuelsson 表示 Volvo 不希望動用授信餘額，並稱該公司正在減少員工薪資，以及非工廠人員的工時。

Samuelsson 也稱 Volvo 和母公司吉利汽車的合併案仍在進行當中，不過進度可能因為停工而延後。

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