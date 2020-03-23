蔡明彰分析師觀點：中國復工趕進度 IC設計反彈先鋒

今天報告的主題是「大陸復工趕進度，IC 設計反彈先鋒」。

先說美國股市對台北股市有致命的影響力，回顧 1、2 月，當時中國的新冠肺炎疫情發展惡化，台股的低點都還能守住 11,000 點，從最高的 12,197 點以來，只有修正 10％，在這個階段，台股是抗跌的。

但是，到了美國 3 月疫情開始惡化的時候，台股就失守了 10 年線 9,100 點，最低跌到 8,523 點，等於從最高點以來重挫 30％，所以說明美國是台灣出口零組件中間財的終端市場。

再來，美系的外資，尤其這一波被動的 ETF、被動基金、對沖基金、避險基金，大賣台股提款，到目前今年已經賣超的金額高達 5,200 億元。

萬寶投顧蔡明彰分析師強調，過去這十年，外資在台股是愛台灣，買超了 1.2 兆元，所以扣除今年賣超的 5,000 多億元，還剩 7,000 億元的部位，這會對抗國安基金開始進場 5,000 億元的籌碼，形成了一個多空未來的拉鋸戰，但是美國股市跌不停，因為股價是反映未來，一般認為，有二個未爆彈。

首先是道瓊抹去了 2017 年 1 月 20 日川普就職美國總統，當時的道瓊指數是 19,827 點，川普的漲幅全部化為烏有。道瓊從最高點 29,568 點以來，已經下跌了 35％，緊接著要再探十年線 18,000 點的支撐。

所以，第一個未爆彈是「失業率的飆升」。美國人口眾多的加州、紐約州、伊利諾州，都已經限制大家的居住，所以會導致很多的失業，上個禮拜的初請就業救濟金的人數，估計會達到空前紀錄的 200 萬人以上，刷新歷史的新高，美國人的平均儲蓄率只有 8％，對比中國 46％、台灣 36％，美國人的儲蓄不足，所以一但失業的人數飆高，將會產生儲蓄不足而不敢消費的惡性循環，尤其在美國參議院二兆美元的刺激方案，並沒有通過，給予禮拜一台股在內的亞股致命的一擊。

第二個未爆彈是「美國的 GDP」，因為美國 GDP 七成靠消費，所以現在疫情的擴大，民眾在家不出門消費，所以估計第二季的 GDP 將會負增長 10～20％。

這時候，我們把注意力轉到了中國的復工，估計中國第一季的 GDP 將會嚴重負成長，但是大陸的股市把這個利空做了充分的反映。從第二季開始，會加速復工，三月中旬中國六成的省份，復工率達到了 90％以上，除了湖北、偏遠的地區尚未步入常軌，其他都已經充分復工了，但是問題在於產能利用率何時回到正常的水準，必須要物流、人工、原料，三大因素的配合，這時候從第二季大陸趕進度的復工，台股連結的 IC 設計，因為在電子科技產業的最上游，將會成為復工的領先指標，我們來對比兩岸市值龍頭的 IC 設計。

在中國是匯頂科技，市值 1,180 億人民幣，去年股價飆升 161％，今年從最高點以來下跌 36％，本益比 54 倍。台灣是聯發科 (2454-TW)，市值是新台幣 6,100 億元，去年也大漲 93％，今年以來從高點下跌 33％，本益比 15 倍。對比了這兩家，我們可以發現，聯發科高點以來的跌幅跟匯頂科技大致相當，但是不要忘了聯發科的本益比只有匯頂科技的三分之一。

全球在 2019 年第三季，IC 設計排名的前十家公司，聯發科僅次於博通 (Broadcom) 與高通 (Qualcomm)、輝達 (NVIDIA) 三家公司，全球排名第四，但是中國到現在沒有任何一家 IC 設計的業者擠進全球的前十名，加上聯發科動用了庫藏股，這是史上的第三次，但就金額來講，是史上最大的金額，在禮拜一台北股市依然重挫的格局，逆勢上漲。

另外，台灣還有二家 IC 設計擠進全球 IC 設計的前十名，包含第八名的聯詠 (3034-TW)、第九名的瑞昱 (2379-TW)，這些個股在禮拜一股價也是相對抗跌，但是除了這幾家以外，也有其他台灣 IC 設計的龍頭，也符合低本益比、高殖利率的，比如致新 (8081-TW)，今年發放 7.5 元的現金股息，在一線的 IC 設計的殖利率是最高的。

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