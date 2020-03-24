炒股王Tepper：大盤還會再跌10-15% 但我開始布局科技股了

對沖基金大佬、知名「炒底王」David Tepper 接受媒體專訪時表示，他正趁武漢肺炎大盤暴跌期間，謹慎地買進一些股票，尤其是科技股，但他也指出，這波無情的大拋售可能還會持續一段時間。

Appaloosa 資產管理公司創辦人 Tepper 表示，「我現在正小口吃一點，吃一些有價值的。」

他提到他增持一些科技巨頭的股票，例如亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌母公司 Alphabet(GOOL-US) 和阿里巴巴 Alibaba (BABA-US)，以及晶片廠美光 (MU-US)。

他也提到正買進一些醫療保健股，「從長遠來看，這一切很有意思。」

Tepper 補充，可以肯定的是，大盤可能還會再跌 10% 到 15%，因為投資者還在設法因應武漢肺炎大流行與其對經濟的衝擊。

「市場還會下跌一點，另一方面，一旦國會敲定刺激方案，我們可能會接近底部。」

華爾街目前正等待美政府推出財政刺激方案，但週日遭遇參議院阻力，週一由於共和黨與民主黨之間的會談仍在繼續，參議院未能推進刺激計劃議案。

參議院少數黨領袖 Chuck Schumer 週一說兩黨已完成協議後，主要指數雖然收復部分失土，但最終道指和 S&P 500 仍下跌超過 3% ，且較上個月創下的歷史高點仍下跌 30% 以上。

根據約翰 · 霍普金斯大學的數據，全球武漢肺炎確診人數已經超過 35 萬人，單就美國已有 3.5 萬人確診，義大利則有 5.9 萬人確診。

Tepper 認為，如果要確認股市底部，必須要在未來幾日看到義大利的新增確診人數「達到高峰或進入扁平走勢」，「如果未來幾周紐約確診人數達到高峰，接下來將很有趣。」

「我希望看到組裝廠生產出呼吸器、口罩開始發送，這些都要有計畫，關鍵在於解除封鎖狀態，並進入社交疏遠模式。」

針對這場武漢肺炎與其對市場的衝擊，Tepper 屬於頭一波發出關注的投資者之一。今年 2 月 3 日，他向《CNBC》知名財經節目主持人 Jim Cramer 提到，這個病毒恐怕會「顛覆整個局勢」。

Appaloosa 是 Tepper 旗下避險基金，管理資產超過 100 億美元。