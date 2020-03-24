庫德洛改口：不認為美政府已控制住疫情

美國武漢肺炎 (COVID-19) 疫情愈發險峻，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週一 (23 日) 改口承認，他不再認為川普政府成功控制住疫情。就在不到一個月前，庫德洛才表示，美國政府已經掌握住疫情。

週一 (23 日) 美國武漢肺炎確診病例攀升至 3.5 萬人，至少有 470 人死於該病毒，全球疫情消息方面，武漢肺炎 (COVID-19) 目前有超過 36 萬人染疫，造成至少 16,100 人死亡。

庫德洛於 2 月 25 日表示，川普政府防疫工作完善，而且美國經濟良好，聯準會 (Fed) 毋須陷入恐慌模式調降利率。不過聯準會 3 月迄今已二度降息，將利率降至近零的水準，週一更祭出無上限量化寬鬆 (QE)，以因應疫情對經濟的衝擊。

如今隨著美國確診病例數迅速增加，庫德洛宣稱他已經改觀，他說：「先前的發言也是事實，但事實已經改變了，而我們沒人能預見這點，所以當然，我不再認為政府能控制住疫情。」

然而川普政府內部高層人員在庫德洛 2 月發言前，已經多次警告疫情將對美國構成嚴重威脅。美國疾病管制與預防中心 (CDC) 國家呼吸道疾病暨免疫中心主任 Nancy Messonnier 博士當時還預測，美國最終將出現社區傳播。

與此同時，白宮正與國會緊急商議一項金額超過 2 兆美元的經濟援助計畫，以緩解疫情對經濟造成的衝擊，然而週一 (23 日) 該法案再度闖關失敗。