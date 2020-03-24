聯準會官員建議非必要企業休息三個月 對抗疫情

聖路易聯邦準備銀行總裁 James Bullard 向美國總統和國會提供建言，主張實施「全國大流行調整期」(National Pandemic Adjustment Period)，非必要企業應該休息三個月，以抑制新型冠狀病毒疫情繼續在美國擴散。

Bullard 週一 (23 日) 在聖路易聯準銀行網站上發布的文章中，建議總統川普和國會「全國大流行調整期」(NPAP)，視疫情發展，三個月的時間可延長也能縮短。

他說：「實行 NPAP 的首要目標，是有意減少 (減少!) 經濟活動，以達成公共衛生目標。」

調整期政策意味著華盛頓將採取特殊政策，在控制疫情而大規模停止商業活動的情況下，保護家庭和企業免受傷害。由此衍生的經濟降溫將集中在第二季，不應被視為經濟衰退。

Bullard 說：「在政府積極尋求減少經濟活動的時期，『衰退』和『刺激』等措辭沒有任何意義。如果經濟衰退是為了達到公共衛生目標而有意實施的策略，就不能稱之為『衰退』；同樣地，參議院為減輕疫情衝擊所做財政支持措施，也不應被稱為『刺激』。這實際上只是想讓所有人保持健康。」

Bullard 表示，大家不應該著眼於未來幾個月經濟成長趨緩程度，在第二季結束、即 7 月 1 日之前，都不必幫美國經濟「量體溫」。

「7 月 1 日可能是個很好的時機，看看經濟狀況如何。屆時公衛需求有合理的機率會減少，衛生當局可以減輕美國經濟活動承受的壓力。」

Bullard 這番話並非是為了逃避預測未來幾個月經濟可能變得多麼疲軟。他日前受訪時預測：美國經濟活動可能萎縮 50%，失業率可能竄升到 30%。

川普盼盡快中止經濟停擺局面

不過，美國總統川普週一強烈暗示，防疫隔離措施造成經濟活動停擺，已讓他逐漸失去耐性。他在推特發文說：「我們不能讓解決方案比問題本身還要糟糕。在 15 天期間結束後，我們將決定我們要採取的方式。」

川普推文。(來源: 擷自推特)

川普政府上週一發布 15 天防疫指南，當中啟動了一系列聯邦建議措施，包括維持社交距離在內的種種抗疫措施，預計 31 日結束。

川普或許有意在美國疫情尚未獲得控制之前，就讓勞工返回工作岡位。兩名消息人士透露，川普上週四曾私下討論如何讓勞工重返工作崗位，財長梅努欽 (Steven TernerMnuchin) 在內數名幕僚也在討論之列。