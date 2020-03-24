〈美股盤後〉無限QE來了！美經濟刺激計畫難產 道瓊慘跌費半喜漲3%

週一 (23 日) 紐約證券交易所進行全電子交易首日，聯準會 (Fed) 再度出招，推出無限量化寬鬆 (QE)，美股早盤仍無動於衷全面走低。

受美國國會 2 兆抗疫振興計畫難產消息影響，三大指數進一步走跌，道瓊一度跌至 18,213.65，抹去川普當選以來全部收益，爾後道瓊收斂跌幅，終場收在 18,500 關口以上。晶片股逆勢上揚，英特爾、AMD 領軍費半指數強漲逾 3%。

全球疫情消息方面，武漢肺炎 (COVID-19) 肆虐全球，目前有超過 36 萬人染疫，造成至少 16,100 人死亡，美國確診 41,500 例、499 例死亡，

繼加州後，川普將華盛頓州列入重大災區，而紐約、加州和新澤西州等美國 10 州下令民眾待在家中，全美逾近三分之一人將受到影響。英相強生下令全民禁足三週、法國總理表示鎖定可能持續數週、義大利死亡人數下降、國際奧委會 (IOC) 最資深委員稱：2020 東京奧運確定延期舉辦。

週一 (23 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 582.05 點，或 3.04%，收 18,591.93 點。

標普 500 指數下跌 67.52 點，或 2.93%，收 2,237.40 點。

那斯達克指數下跌 18.84 點，或 0.27%，收 6,860.67 點。

費城半導體指數上漲 43.58 點，或 3.36%，收 1,342.12 點。

標普 11 大板塊僅非必需消費品板塊走揚，能源、金融與房地產板塊收低。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎僅亞馬遜獨強。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.12%；臉書 (FB-US) 下跌 1.09%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.32%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.07%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.00%。

道瓊 30 檔成分股盡數挫跌，僅波音、英特爾、家得寶 (HD-US) 和沃爾瑪收高。聯合技術 (UTX-US) 暴跌 9.16%；麥當勞 (MCD-US) 暴跌 7.67%；雪佛龍 (CVX-US) 暴跌 8.71%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 3.94%

英特爾和 AMD 等企業皆掛保證，儘管疫情爆發，供貨不會枯竭，激勵費半成份股氣勢如虹。

微晶片科技 (MCHP-US) 暴漲 9.84%；英特爾 (INTC-US) 8.18%；AMD (AMD-US) 暴漲 5.23%；美光 (MU-US) 暴漲 6.16%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 3.30%；應用材料 (AMAT-US) 暴漲 6.01%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.69%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.64%；日月光 ADR (ASX-US) 暴跌 5.59%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.39%。

焦點個股

波音周一宣布，西雅圖地區工廠停產至少兩週以降低成本。高盛調升波音股票評級至「買入」，認為一旦病毒危機結束，航空旅行需求將恢復正常，助力波音 (BA-US) 週一逆勢強彈 11.18%，終止連續五個交易日下跌的頹勢。

亞馬遜線上購物激增，該公司正提高倉庫工人的加班費，其週一股價漲逾 3%。亞馬遜競爭對手沃爾瑪 (WMT-US) 也採取的類似行動，提高了電子商務倉庫工人的最低工資，其股價上漲 0.27%。

投行 Baird 將 Netflix (NFLX-US) 股票評級升至「優於大盤」，由於疫情讓消費者減少外出，讓許多電視轉播的體育賽事被迫取消，預測 Netflix 訂閱人數也會隨之增加。Netflix 週一股價飆漲 8.24%。

美國生物製藥公司吉利德科學 (GILD-US) 0.89%，該公司宣布，有些重病患者無法通過臨床試驗來取得實驗性抗病毒藥物瑞德西韋 (Remdesivir) 但可基於「同情使用」請求取得使用，目前這項請求因疫情升溫而激增，該公司正取消這項請求管道過渡到新的流程。

經濟數據

美國 2 月芝加哥 Fed 全國活動指數報 0.16，預估 -0.29，前值 -0.25

華爾街分析

聯準會週一將原定 7,000 億美元的規模升至無上限，本週將購買 3750 億美國公債以及 2500 億美元房貸抵押證券。

Edward Jones 投資策略師 Nela Richardson 稱：「聯準會已竭盡所能擴大其影響力，但我認為，市場最終會認識到，這需要政府財政方面的回應。」

Nela Richardson 感嘆：「每次聯準會向前邁進推出重大措施，市場都會有一種『哦… 不！這 (疫情) 比任何人想得都要嚴重多』的反應。」

Bespoke 集團分析師 Paul Hickey 稱：「聯準會今天的行動帶來巨大的幫助，但市場找到可持續改善的唯一途徑是當讓經濟恢復生機，或至少有一個真正的方法來實現這個目標。」