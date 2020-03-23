美國刺激計畫未過關 民主黨：法案只顧企業未保障工人

美國政府的大規模刺激方案，週日 (22 日) 晚間未能在參議院獲得通過，民主黨表示，這項方案主要方向都在援助公司，不足以幫助一般勞工，是未能通過的主因。

受方案未通過影響，美股期貨盤直接打至跌停，至亞洲早盤期間，美股道瓊期貨跌幅始終維持 4% 以上。

這項投票原定美東時間下午 3 時舉行，但一直延至 6 時。民主黨人反對原案，並留出更多時間談判，但始終未能達成共識。

此案通過需要 60 票的門檻，共和黨在參院握有 53:47 的優勢。但由於 5 名共和黨參議員處於自我檢疫或隔離狀態，更進一步減弱共和黨的優勢，最終 6 人未出席，投票結果為 47:47，法案未能過關。

參議院多數黨領袖 Mitch McConnell 抨擊民主黨的反對，表示這麼做對美國人、市場及醫療保健都是不利的，目前仍需要加緊行動，盡快達成協議來幫助美國人民。他們希望週一能達成協議。

少數黨領袖 Chuck Schumer 指責，共和黨交給民主黨的立法存在「很多很多問題」，這項法案包括對企業的大型救助條款，卻沒有對工人的保障，也缺乏監管。

此前也傳眾議院議長 Nancy Pelosi 可能不支持目前的刺激法案，這項法案規模已擴展至接近 2 兆美元，包括一個 5000 億美元的基金，用以支持受到「嚴重困擾的企業」。

民主黨不僅對實質內容反對，也不滿意立法提出的過程，認為他們一開始就被排除在談判之外。

相較之下，美國總統川普相對樂觀，認為這項立法最終仍會獲得通過。