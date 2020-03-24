路透：駭客猛攻世界衛生組織

《路透社》週一 (23 日) 報導，駭客正試圖鎖定世界衛生組織 (WHO) 進行大規模網路攻擊，儘管目前並沒有成功。

世衛組織首席資安長阿吉奧 (Flavio Aggio) 表示，目前尚不清楚駭客的身份，但他們沒有成功駭進世衛與其合作機構。

網路安全專家烏貝利斯 (Alexandre Urbelis) 表示，約 3 月 13 日左右，正當他追蹤模仿世衛內部電子郵件系統的惡意網站時，他發現駭客正鎖定世衛進行線上攻擊。

烏貝利斯稱不清楚網攻的背後主謀者，但多位消息人士懷疑，可能是 「Dark-Hotel」駭客組織發起的惡意攻擊行為，「Dark-Hotel」自 2007 年起駭客組織網路間諜活動。

卡巴斯基亞全球研究中心負責人 Costin Raiu 稱：「無法證實 DarkHotel 應對 WHO 網攻負責，但在疫情動盪的時刻，任何新冠病毒相關的治療、測試或疫苗資訊都是無價的，而且是受災國家情報機構的優先事項。」

烏貝利斯 (Alexandre Urbelis) 稱，每天仍有大約 2000 多件以新冠病毒為主題的惡意網站，這是前所未見的情況。

網路安全公司 Sophos 早前發現，有駭客假借世衛名義寄出釣魚郵件，藉此騙取用戶個資。

世衛組織首席資安長阿吉奧證實，烏貝利斯發現的惡意網站試圖從多個企業職員竊取密碼... 目前沒有確切的數字，但駭客企圖冒充世衛進行網攻的事件增加一倍多。