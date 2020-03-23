全球經濟進入停滯之際 中國樂觀看疫情後的復甦

正當全球各地忙於各種隔離、停工措施，來進一步遏制武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的發展時，中國政府已經開始描繪對經濟快速由谷底復甦的期望。

據《彭博》報導，自上週五以來，中國總理李克強、中國央行副行長陳雨露都開始提及，疫情在中國得到控制，經濟活動也開始恢復，對中國經濟前景感到樂觀。

儘管如此，中國仍面臨著失業及外部需求進一步下滑的風險，隨著全球範圍內疫情造成的死亡人數上升，中國的外部需求下降，經濟學家預計中國今年將創下 1976 年以來最慢增速。

中國央行副行長陳雨露週日表示，估計在第 2 季，中國各項經濟指標會出現顯著改善，經濟成長會較快地回到潛在產出附近。陳雨露表示，政府將繼續實施目前溫和的刺激政策。

在此之前，中國總理李克強也信心喊話，表示政府將優化政策，以幫助經濟反彈，確保就業穩定。他還指出，中國大部分地區現在被視為感染的低風險地區，可以恢復正常的工作及生活。

據《彭博》經濟學家估計，不包括湖北省，中國的復工情況約已達到 85%。

經濟學家 David Qu 表示，隨著工業部門的水準接近正常，人們繼續重返工作崗位，但速度會放緩。他認為，現在的重點是服務業和製造業的小型企業，需求方面可能是個制約因素，尤其是對服務行業來說。

根據中國商務部上週四的數據，餐飲業和酒店業等服務業復工率為 60%，低於製造業公司。

此外，據彭博數據和覆蓋 50 家上市公司的公司報告，中國近一半的上市消費品公司，沒有足夠的現金再撐 6 個月，尤以餐館的情況最糟糕，因為疫情讓消費者待在家裡。

中國政府是否採取了足夠措施來拯救大批中小企業，仍有待觀察。在已經宣布的中小企業紓困措施中，中國央行將向銀行提供總額為 5000 億元人民幣 (700 億美元) 的貸款，這樣銀行就可以發放低息貸款，貸款的到期日也可以延長。

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