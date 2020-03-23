香港財長信心喊話 港府做保 刺激銀行放款

香港財政司司長陳茂波表示，目前香港經濟處於極為嚴峻的時刻，港府會做好「撐企業、保就業」的工作，保住香港經濟元氣。

陳茂波透露，他在香港預算案中提出向中小企業提供由政府百分百擔保的特殊優惠低利貸款計劃，相關方案已在立法會通過。他督促香港抵押證券公司加速與銀行業相關的準備工作，以渡過企業交付租金的危機。

他進一步說明，香港將提供總額 200 億港元的信貸保證承擔額。香港政府將提供百分百信用保證，若有壞帳全由港府承擔，相信這項政策能提高民間企業取得貸款的機會。而貸款的利率最低可達最優惠利率減 2.5%、擔保費全免、前六個月可以還息不還本，大大減輕中小企業的負擔。

香港多項數據均顯示香港經濟環境正不斷惡化，自去年 2 月開始，香港零售銷售已連續十二個月呈現價量齊跌。以金額計算，最近六個月的跌幅介於 18%～24%，以數量來看跌幅則逾兩成。

最新統計數據顯示，香港失業率從去年 12 月至今年 2 月已升至 3.7%，月增 0.3 個百分點，創逾九年新高。在這期間失業人數逾 13 萬人，月增 1 萬 2 千人，其中與消費及旅遊相關產業失業率升至 6.1%，就業不足率來到 2.5%，均創十年來新高。營建業失業率更高達 6.8%。

肺炎疫情全球肆虐，外界普遍預期未來一、兩月疫情的衝擊不會消失，各國政府雖緊急推出寬鬆貨幣政策因應，但對於金融市場信心提振有限。外界開始陸續出現財政政策要接力補上。

香港前金管局總裁任志剛指出，全球央行大舉救市，短期可解決資金緊絀的情況，但目前在肺炎疫情擴散下，供應鏈斷鏈帶來重大衝擊，其複雜程度很難在一時間看清。任志剛警告，肺炎疫情可能拖累全球化倒退，嚴重時並非各國央行「直升機撒錢」能因應。

意味著就算中國供應鏈復產，但各國陷入封國、停工、停產、禁足等困境，產品元件供應仍將有短缺的可能性，這並非單憑中國一己之力可解決，加上歐美需求大幅減弱，即使產品供應充足也將無法避免全球經濟蒙上下跌陰影。

近期「美元荒」引發全球資本市場急跌，各國大舉鎖國防疫的情況阻礙全球經濟發展，任志剛表示每次全球爆發危機都很嚴峻，但這次肺炎疫情牽連甚廣，之中又夾雜美中貿易戰、地緣政治及石油價格戰等因素，使全球金融市場陷入恐慌。

