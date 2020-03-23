香港25日起禁止非港居民入境 計畫修例禁止酒吧賣酒

香港武漢肺炎 (COVID-19) 確診病例近期急劇上升，香港特首林鄭月娥週一 (23 日) 下午頒布一系列禁令，包含所有非香港居民自週三 (25 日) 起禁止入境、限制曾往返海外的中澳台入境人士，並計畫修例禁止酒吧、會所販售酒類飲品。

林鄭月娥表示，由於近期海外疫情愈發嚴峻，為了控制境外移入病例數，本週三 (25 日) 凌晨起一律禁止所有非香港居民入境，禁令為期 14 天，此外，其他經中國、澳門和台灣入境人士，過去 14 天內若曾到過其他海外地區，也都禁止入境。

隨著香港政府上週收緊入境管制，許多外國及本土居民陸續返自海外歸國，香港境外移入病例近期大幅提升，政府也宣布對所有中澳台入境人士禁進行為期 14 天的強制隔離，並暫時停止轉機服務。

截至今 (23) 日，香港單日新增 39 例病例，其中有 30 人有海外旅遊史，當地累計確診病例已達 356 例。

此外，因近期在酒吧、聚會發生確診個案，為降低社交接觸與人群聚集的感染風險，林鄭宣佈將修例禁止全港約 8600 家領有牌照的酒吧、餐廳和會所販售酒類飲品，不過她也表示希望店家能自發性呼籲民眾減少聚餐行為，將視情況決定是否採用法例賦權。

林鄭表示，當前疫情變化大，香港至今未爆發大型社區感染實屬不易，並強調這是一場持續戰，需要市民共同努力，有信心可以打贏這場仗。