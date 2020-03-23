疫情衝擊 新加坡2月核心通貨膨脹率10年來首次降為負值

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，航空旅遊業首當其衝，服務相關支出大幅下跌，數據顯示，新加坡今年 2 月份核心通膨率出現負值，從上個月的 0.3% 下挫至 -0.1%，是近 10 年首度出現負值。

根據新加坡金融管理局和貿工局 (MTI) 在週一 (23 日) 公布的數據顯示，新加坡的核心通貨膨脹年減 0.1%，低於經濟學家預期的 0.1%，也低於 1 月份的 0.3%。上一次該國核心通貨膨脹率出現負值是在 2010 年 1 月，當時年減 0.5%。

MTI 在一份聯合聲明中表示，該機構將持續「密切監視價格走勢，並評估武漢肺炎疫情爆發對通貨膨脹的影響」。該機構沒有提供整年核心通貨膨脹的最新預測範圍，此前官方對 2020 年核心通膨率的預測範圍是在 0.5% 至 1.5%。

巴克萊 (Barclays) 經濟學家 Brian Tan 預估，新加坡 2020 年核心通膨率將為 - 0.1%，整體通脹率將為 - 0.3%。

馬來亞銀行 (Maybank) 經濟學家 Chua Hak Bin 和 Lee Ju Ye 下調了對新加坡的通膨預期，預估全年整體和核心通膨率將均為 0.3%。

馬來亞銀行表示：「由於疫情造成的需求萎縮，將超過供應中斷帶來的任何價格壓力，我們預計未來幾個月通貨膨脹將進一步下降。疲軟的勞動力市場也將打壓消費者信心。」

花旗 (Citi) 經濟學家 Kit Wei Zheng 和 Ang Kai Wei 認為，隨著疫情持續蔓延和更政府當局嚴格的防範措施，MTI 可能將大幅下調通膨預測。

OCBC 銀行財資研究和戰略負責人 Selena Ling 則表示，未來三到六個月內，總體和核心通膨率都將面臨下行風險，並表示 SARS 肆虐期間，消費者信心下跌、消費支出下降，導致通貨緊縮壓力倍增，尤其是在旅行、食品和飲料、和娛樂產業。