股匯雙殺 台股一度大跌近500點 50大權值股近半跌幅超過5%

美國總統川普最新宣布將華盛頓州列為「重大災區」，早盤美股期貨電子盤再重挫超過 4%，衝擊韓股今 (23) 日早盤崩跌逾 6%，台股指數以下跌 208 點開出後，隨後跌點超過 400 點，失守 8900 點關卡，台幣也同步重貶超過 1.5 角，股匯雙殺，50 大權值股過半跌幅超過半根停板，成殺盤重災區之一，不過，預估成交值不到 1600 億元，反映逐筆交易新制上路，投資人先行觀望。

台股再度重挫，投資人信心匱乏，50 大權值中，台達電、和泰車、南亞科和中租 - KY 均跌 7-8%，國巨、玉山金、永豐金、第一金、台新金、台積電、日月光投控、上海商銀、台泥和遠東新等均跌逾 5%。上市櫃走跌家數約 1500 家，不過，跌停家數不到 30 家。

就次族群來看，僅造紙相關個股表現有撐，永豐餘、士紙和正隆漲幅逾 3%。

匯市方面，台幣開盤不到 15 分鐘已重貶多達 1.58 角，最低來到 30.46 元，將再測 30.5 元心理關卡。

統一投顧指出，各國政府和央行採取各種救市方法，但股市仍跌跌不休，反映全球疫情危機持續擴大，「先救人，再救市」才是股市止跌藥方，寬鬆措施和財政工具對阻擋疫情擴散無能為力。

考量未來國內外經濟數據和企業獲利持續下滑，且上周五美股四大指數再度全數重挫，創下金融危機來單周最大跌幅，美股未止穩前，維持台股保守看法。