救台股政府放大絕 國安基金5000億元銀彈最快明天進場

拯救台股岌岌可危投資信心政府放大絕，國安基金委員會今 (19) 日決議，授權 5000 億元隨時護盤，最快明 (20) 日進場，穩定市場投資信心。

台股今天隨美股崩跌，開盤不到半小時就摜破 10 年線、9000 點整數關卡，在恐慌性賣壓下盤中一度重挫近 700 點，終場跌幅收斂至 537.33 點收在 8681.34 點，創下近三年半來新低。

為避免台股隨國際股市繼續帶量重挫，過去一直按兵不動的國安基金 18 日晚間預告，今天下午 5 點將召開臨時委員會開會討論是否進場護盤，歷經 1 個半小時的會議後，最後拍板通過授權國安基金可進場護盤。

國安基金 2000 年成立以來，歷經 6 次進場護盤，包括 2000 年 3 月 15 日總統大選首次政黨輪替、2000 年 10 月 2 日則因核四停建、以巴衝突進場，2004 年 5 月 19 日因總統大選，加上兩岸關係緊張第三度進場。

2008 年 9 月 19 日因市場遭逢金融海嘯、2011 年 12 月 20 日則有歐債危機與北韓領導人金正日猝逝為穩定股市再度進場；最近一次則是 2015 年 8 月 25 日因應全球股災進場，直到翌年 9 月 21 日才出清股票，創下史上最長護盤紀錄。