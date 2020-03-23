9000關與10年線保衛戰 確認站穩還得加把勁

國家隊射出 3 箭，並宣示國安基金進場，上周五讓台股搶回 9000 點關卡與 10 年線，單日大漲 552 點，以 9235.09 點作收，成交值為 2347 億元。不過美股因紐約州下達居家防疫令，加上四巫日結算殺尾盤，道瓊指數失守 2 萬點大關。台股今日有個股逐筆撮合交易新制上路，台股 9000 點與 9110 點 10 年線保衛戰將繼續進行，要確認站穩多頭還得加把勁！關鍵點位為 9085、9151 與 9215。

台股如欲挺住 10 年線與站穩 9000 點關卡，9085 為最重要觀察位置，要能站穩 10 年線，最好必須站上 9151、9200 點，必須收上 9215 才能站穩 9200 點，多頭最好能收上 9253、9319 點，才能稍稍喘口氣。但如 9085 點棄守，須提防回測 9000 點大關，9026 與 8983 為兩端哨站。如再棄守恐回測 8900 點，兩端哨站為 8919 與 8886 點。而 8816 點如再棄守，則須提防空方再度發動攻勢，恐將續往 8788、8733 甚至 8700 與 8668 點之下回測，更須留意再度失守 8600 點，則有再探 8523 點的疑慮。

台股今日有個股逐筆撮合交易新制上路，投資人須留意個股波動恐擴大。至於指數能否穩住，仍得觀察台積電、鴻海、大立光與聯發科等權值股，搭配新台幣匯率止貶，才有助於穩住市場信心。投資人在盤勢未見明確止跌確認訊號前，仍建議以保守為宜，切勿急於拉高多單持股水位，以免在盤勢再度進行急速回測時受傷。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)